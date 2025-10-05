Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale – Pistis, Elpis și Agapi” de la Cornești va fi sfințit de ÎPS Andrei

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cornești, județul Cluj, va inaugura marți, 7 octombrie 2025, Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale – Pistis, Elpis și Agapi”, un spațiu de lumină, grijă și educație.

Slujba de sfințire a clădirii va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Noul imobil, construit pe trei niveluri, are o suprafață de aproximativ 850 de metri pătrați și cuprinde dormitoare, săli de curs, bibliotecă, cabinet medical, sală festivă, sală de lectură și sală de mese. Totodată, curtea așezământului este amenajată cu spații verzi și locuri de joacă.

Instituția va putea găzdui până la 25 de copii proveniți din medii sociale defavorizate, oferindu-le sprijin pentru o viață mai bună și acces la educație.

Lucrările au început în august 2021, iar piatra de temelie a fost sfințită de IPS Andrei. Fondurile necesare au fost adunate prin mai multe inițiative caritabile, între care un concert susținut în 2022 de grupuri de muzică populară și psaltică.

Sub semnul credinței, nădejdii și dragostei, așezământul își propune să aducă speranță și bucurie copiilor din Cornești și din împrejurimi.