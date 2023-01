Atelier psiho-pedagogic pentru cateheții din diaspora | Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” din Cluj-Napoca

Sâmbăta, 21 ianuarie, ora 17 (ora RO), va debuta proiectul Atelier psiho-pedagogic pentru cateheții din diaspora, inițiat de Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la UBB Cluj-Napoca. Coordonatorul acestui proiect este prof. dr. Ionița Timiș, de la Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr”.

În baza preocupărilor pe care le am pentru promovarea identității românești în diaspora, am distribuit un set de chestionare pe tema dificultăților pe care le întâmpină cateheții în activităților lor educaționale cu copiii, în cadrul școlilor parohiale. Pe baza răspunsurilor primite, am inițiat un proiect, prin intermediul Colegiului Pedagogic, de a sprijini formarea continuă a acestor cadre didactice sau cateheți din diaspora.

Proiectul, intitulat ATELIER PSIHO-PEDAGOGIC PENTRU CATEHEȚII DIN DIASPORA ROMÂNEASCĂ este realizat în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB Cluj-Napoca.

Profesorii Colegiului Pedagogic de la catedra de pedagogie și psihologie, precum sin profesorii de la învățământul primar, dar și profesorii de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Cluj au propus teme, care să vin în sprijinul dificultăților pe care le au cateheții din diaspora.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 6 săptămâni. În fiecare week-end se va derula câte un curs interactiv de două ore. Nu avem pretenția de a fi un Modul psiho-pedagogic. Dorim să dezvoltăm proiectul și să fie avizat de ME, iar certificatul obținut, să fie recunoscut la nivel internațional.

În seara aceasta, la ora 19, ora RO, va debuta acest proiect. Invitații acestei seri sunt: PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, dl prof. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, dl prof. Vasile Timiș, inspector general în ME si prof. la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și prof. Radu Vas, directorul Colegiului Național Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca.

La acest atelier s-au înscris peste 300 de cateheți și profesori din întreaga diaspora românească, din peste 25 de tări, din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia.

Profesorii formatori care vor suștine temele Atelierului sunt:

Lector dr. Ramona Buzgar – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației UBB Cluj-Napoca și lector asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă UBB Cluj-Napoca

Lector dr. Nicoleta Meseșan – Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca și cadru didactic asociat UBB Cluj, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației; Lector UVVG Arad, Facultatea de Științe Socio- umane și Educație fizică și sport, filiala Satu-Mare.

Prof. dr. Ștefania Lungu– Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca

Prof. dr. Ioana Câmpean– Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca și cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Prof. Marlena Buzatu – Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca

Prof. înv. primar Liana Chira – Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca