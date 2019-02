Atelierele de film pentru studenți – A.S.C.O.R. Cluj

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din Cluj Napoca este o Asociaţie cu şi pentru studenţi, ce îşi propune păstrarea şi înţelegerea valorilor ortodoxe, prin implicarea în viața duhovnicească și organizarea de activităţi culturale, sociale sau filantropice. A.S.C.O.R. are ca scop descoperirea şi practicarea credinţei şi spiritualităţii creştin-ortodoxe şi implicarea tinerilor în viaţa Bisericii, printr-o gamă largă de activităţi. Misiunea Asociației este de a urmări implicarea tinerilor în activităţi culturale, sociale şi filantropice, fapt ce aduce apropierea acestora de Biserică. Din A.S.C.O.R. Cluj fac parte studenţi de la toate facultăţile (Medicină, FSEGA, Ştiinţe Politice, Filosofie, Psihologie, Litere, Teologie etc.) şi din diferite zone ale ţării (Ardeal, Maramureş, Banat, Oltenia, Moldova etc.).