Au fost deshumate moaștele Sf. Olimpiada de la Fărcașa, mama Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu

Moaștele Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, mama Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu, au fost deshumate luni la Fărcașa, județul Neamț.

Evenimentul a avut loc în prezența Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a Arhim. Petroniu Marin, Exarhul Mănăstirilor din zona Neamț, și a nepoților sfintei.

După deshumare, a fost oficiată o rugăciune în biserica Parohiei „Sfântul Nicolae” din localitate, după care Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a vorbit despre viața sfintei.

„A avut această ancoră tare, dreapta credință, care a însoțit-o și pe care a împărtășit-o celor 8 copii ai săi, dintre care Sfântul Cuvios Petroniu, înaintea sa proslăvit întru sfinți, a dat el însuși mărturie de viața cea dreaptă a mamei sale”, a amintit ierarhul.

„Femeie puternică, femeie robustă, avea să se dovedească și suflet puternic, suflet încercat nu pentru că s-a tânguit având mulțime de copii, ci a înțeles să-și ducă viața cu hărnicie, cu hărnicie trupească îngrijind de animalele din ograda lor, punând mâna pe coasă, îngrijind de cele pentru milostenie, pe care o făcea în fiecare sâmbătă.”

„Dar nu puternică doar în trup, dar puternică și în suflet, pentru că avea grijă deopotrivă de cuvântul rugăciunii, de cuvântul credinței, de a împărtăși bucurie celorlalți”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Astăzi am găsit osemintele așa cum ne așteptam, iar osemintele ei, ca omul care a purtat Duhul Sfânt, le cinstim ca pe sfinte moaște, și din sfintele ei moaște ne rugăm să ne dea și nouă, prin atingere, putere, înțelepciune să ne ducem și noi statornic viața până la capăt, precum ea și-a dus-o, și atunci când durerile se vor abate și în trupul nostru, precum și ea le-a dus timp de trei ani, să putem să trecem cu aceeași bărbăție, cu aceeași dăruire de sine, cu aceeași credință”, a încheiat Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul.

