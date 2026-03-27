Avva Zosima – modelul bărbatului desăvârșit

In Cateheza a 12- a, vorbind despre Marele Post ca perioadă de înfrânare și tăcere, Sf. Simeon Noul Teolog zice: ,,Nu auziți ce zice fericitul acela Zosima, care a povestit viața cuvioasei Măria [Egipteanca], despre bărbații aceia sfinți din mănăstirea în care fusese adus și acela prin pronia lui Dumnezeu, cum, ieșind din mănăstire, petreceau toate cele patruzeci de zile ale Postului Mare în pustie, neuniindu-se nicicând unul cu altul, ci, dacă se întâlnea cândva cineva cu un altul, fugea depărtându-se și nu sufereau să se apropie unii de alții? Tot așa și, întorcându-se în mănăstire, nimeni, precum spune, nu-l întreba pe celălalt ce a văzut sau ce a făcut în pustie, ci toți trăiau și viețuiau ca niște străini și trecători [Evr 11, 13] și ca și cum ar fi vorbit limbi străine; și negreșit nu făceau acest lucru pentru nimic altceva, pe cât socot, decât fiind cu cea mai mare luare-aminte să nu rostească un cuvânt deșert din gura lor [Mt 12, 36; Ef 4, 29]. Așadar, dacă atâția ani și atâtea zile petreceau aceia fără să grăiască unii cu alții, ce vom păți noi, care nici în aceste puține zile nu ne ferim de întâlniri și grăiri deșarte? Și ce spun zile?, pentru că nici măcar o singură oră nu ne putem stăpâni? Și ce vom face, bunii mei frați, dacă, fiind noi așa, dintr-o dată va veni Judecătorul și Dumnezeu a toate, Care în ziua judecății va cere socoteală de la noi pentru orice cuvânt deșert [Mt 12, 36]? Și cum vom putea stăpâni peste celelalte patimi, când avem nestăpânită limba? Spune-mi, ce patimă este mai ușoară decât aceasta dintre toate celelalte patimi? Trupul, având pofta și aprinderea lui naturală, se ridică împotriva duhului [Ga 5, 17] și războiește cu tărie sufletul, pântecele vrea să se sature de mâncăruri, fiindcă a fost făcut pentru aceasta; deci dacă nu ne stăpânim obiceiul limbii, lucru care este ușor pentru noi, cum vom putea să ne înfrânăm vreodată de la lucrurile cele grele și mari ale poftei și plăcerii, care au multă putere din însăși firea noastră?”

Sf. Simeon invocă exemplul relatat de Zosima despre monahii din pustie. Aceștia nu doar că se retrag fizic, ci practică o ruptură radicală de comunicare: evită întâlnirile și chiar, după întoarcere, refuză să povestească experiențele lor. Această tăcere nu este socială, ci duhovnicească, motivată de dorința de a evita „cuvântul deșert”.

Pentru Sf. Simeon, tăcerea nu este scop în sine, ci un mijloc de trezvie (atenție la sine). El leagă direct practica tăcerii de învățătura biblică: omul este responsabil pentru fiecare cuvânt, iar limbajul devine un loc al judecății.

Textul are un ton parenetic (moralizator): contrastul dintre asceza monahilor și slăbiciunea creștinilor obișnuiți. Simeon subliniază incapacitatea omului de a se stăpâni chiar și „o oră”, ceea ce indică o dezordine interioară profundă.

Ideea centrală este că stăpânirea limbii este cea mai ușoară și totuși esențială nevoință. Dacă omul nu poate controla ceva „ușor” (vorbirea), nu va putea birui patimi mai puternice (pofta trupească, plăcerea), descrise în termenii luptei dintre trup și duh.

Figura lui Zosima apare nu doar ca martor al unei experiențe duhovnicești, ci ca model al bărbatului desăvârșit, definit prin ascultare, smerenie și discernământ. El nu este prezentat ca un erou spectaculos, ci ca un monah format în tradiția aspră a pustiei, care trăiește în deplină supunere față de rânduiala comunității și față de pronia lui Dumnezeu.

Mai întâi, desăvârșirea lui Zosima se vede în ascultarea de rânduiala ascetică. El acceptă fără împotrivire practica retragerii în pustie în timpul Postului Mare, împreună cu ceilalți monahi. Această ascultare nu este formală, ci interioară: el intră în logica tăcerii și a negrăirii, asumând faptul că adevărata lucrare a omului nu este vorbirea despre Dumnezeu, ci întâlnirea tainică cu El.

În al doilea rând, Zosima devine model prin smerenia cunoașterii. Întâlnirea sa cu Maria Egipteanca (implicit evocată în text) îi descoperă limitele propriei sale nevoințe. Deși este un monah înaintat, el recunoaște în ea o măsură duhovnicească superioară. Astfel, desăvârșirea nu constă în autosuficiență, ci în capacitatea de a recunoaște lucrarea lui Dumnezeu în celălalt.

În al treilea rând, Zosima întruchipează discernământul tăcerii. El nu transformă experiența pustiei într-un discurs, nu caută să o valorifice prin cuvinte sau să o expună altora. Aceasta corespunde idealului exprimat de Sfântul Simeon Noul Teolog: omul desăvârșit nu este cel care vorbește mult despre cele duhovnicești, ci acela care păzește cu strictețe limba, conștient de responsabilitatea fiecărui cuvânt.

În fine, Zosima este modelul omului care trăiește ca „străin și călător”, adică detașat de lume și orientat spre Împărăția lui Dumnezeu. El nu caută comuniunea exterioară, ci pe cea interioară, cu Dumnezeu, iar această orientare îl face liber de nevoia de a se afirma prin relații sau prin cuvinte.

Prin urmare, în economia acestui text, Zosima devine chipul bărbatului desăvârșit: ascultător, smerit, tăcut și treaz, un om care a înțeles că începutul mântuirii nu stă în fapte extraordinare, ci în stăpânirea de sine și în curăția inimii.