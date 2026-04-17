Aniversări și comemorări

Banca Națională a României împlinește 146 de ani de la înființare

de | apr. 17, 2026

Banca Națională a României (BNR) împlinește vineri 146 de ani activitate, marcată de publicarea în Monitorul Oficial a Legii pentru înființarea unei bănci de scont și circulațiune.

Activitatea propriu-zisă a instituției a început la 1 decembrie 1880, fiind organizată în șapte departamente: Secretariat general, Scont, Acțiuni, fonduri publice, depozite și împrumuturi, Fabricarea și contabilitatea biletelor, Contabilitate generală, Casierie, Control general.

Cinci zile mai târziu, Eugeniu Carada a fost numit director, succedându-l pe G. C. Cantacuzino, care demisionase.

Printre provocările întâmpinate de BNR de-a lungul istoriei se numără: trecerea de la bimetalism la monometalism în 1890, retragerea statului dintre acționari în 1900 și izbucnirea Primului Război Mondial în 1914.

În Primul Război Mondial, BNR a susținut financiar efortul de război al guvernului țării. În această perioadă, administrația centrală a avut sediul mutat la Iași, acceptând transferul tezaurului la Moscova, fără a-l mai fi recuperat vreodată.

Cum funcționează BNR

Modul de organizare și funcționare a Băncii Naționale a României, precum și atribuțiile și responsabilitățile structurilor organizatorice sunt stabilite printr-un regulament, aprobat în cea mai actuală formă în data de 8 aprilie 2026.

Acesta prevede că Banca Națională a României este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și cu sucursale regionale și agenții.

Obiectivul fundamental al instituției este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor prin elaborarea de politici monetare.

BNR dispune 13 agenții și șase sucursale regionale la București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Craiova și Timișoara.

Foto credit: Banca Națională a României

z

Mai multe din Aniversări și comemorări
În data de 15 aprilie este sărbătorită Ziua Mondială a Artei

În data de 15 aprilie este sărbătorită Ziua Mondială a Artei

Ziua Mondială a Artei este celebrată anual la 15 aprilie. Sărbătoarea este dedicată recunoașterii rolului pe care arta și artiștii îl au în dezvoltarea culturii și a spiritualității la nivel global. Data aleasă pentru această sărbătoare coincide cu ziua de naștere a...

8 aprilie: Sărbătoarea etniei romilor din România

8 aprilie: Sărbătoarea etniei romilor din România

Sărbătoarea etniei romilor din România este marcată în fiecare an în data de 8 aprilie. Instituită în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66/2006, această sărbătoare națională coincide cu Ziua Internațională a Romilor. Potrivit acestui act...