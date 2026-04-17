Banca Națională a României împlinește 146 de ani de la înființare

Banca Națională a României (BNR) împlinește vineri 146 de ani activitate, marcată de publicarea în Monitorul Oficial a Legii pentru înființarea unei bănci de scont și circulațiune.

Activitatea propriu-zisă a instituției a început la 1 decembrie 1880, fiind organizată în șapte departamente: Secretariat general, Scont, Acțiuni, fonduri publice, depozite și împrumuturi, Fabricarea și contabilitatea biletelor, Contabilitate generală, Casierie, Control general.

Cinci zile mai târziu, Eugeniu Carada a fost numit director, succedându-l pe G. C. Cantacuzino, care demisionase.

Printre provocările întâmpinate de BNR de-a lungul istoriei se numără: trecerea de la bimetalism la monometalism în 1890, retragerea statului dintre acționari în 1900 și izbucnirea Primului Război Mondial în 1914.

În Primul Război Mondial, BNR a susținut financiar efortul de război al guvernului țării. În această perioadă, administrația centrală a avut sediul mutat la Iași, acceptând transferul tezaurului la Moscova, fără a-l mai fi recuperat vreodată.

Cum funcționează BNR

Modul de organizare și funcționare a Băncii Naționale a României, precum și atribuțiile și responsabilitățile structurilor organizatorice sunt stabilite printr-un regulament, aprobat în cea mai actuală formă în data de 8 aprilie 2026.

Acesta prevede că Banca Națională a României este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și cu sucursale regionale și agenții.

Obiectivul fundamental al instituției este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor prin elaborarea de politici monetare.

BNR dispune 13 agenții și șase sucursale regionale la București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Craiova și Timișoara.

