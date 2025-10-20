Basilica, 10 ani pe social media: „Binele de știut”, punte între Biserică și lumea digitală

Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române aniversează zece ani de prezență pe platformele sociale, un deceniu dedicat comunicării „Binelui de știut”, mărturisirii credinței și conectării globale.



Lansate pe 20 octombrie 2015, paginile oficiale ale Agenției de știri Basilica pe platformele Facebook, X (Twitter) și Instagram au devenit o fereastră către lume, aducând știri despre viața Bisericii, cuvintele ierarhilor și evenimentele Patriarhiei Române în timp real, pe toate continentele.

Binele de știut pe X

Cu aproximativ 10.000 de postări cumulat și 1.000.000 de vizualizări anual, conturile @AgentiaBasilica (4.338 abonați) și @BasilicaNews (5.450 abonați, majoritatea internaționali) au unit credincioși din țară și diaspora. Contul @BasilicaPhotos pune în lumină imagini profesioniste, de la pelerinaje la slujbe solemne, precum sfințirea Catedralei Naționale din 2018, care a generat zeci de distribuiri.

Aceste cifre arată că, în fiecare zi, actualitatea și mărturia ortodoxă românească sunt citite de mii de persoane, din toate colțurile lumii.

„Agenția de știri Basilica a avut nevoie de o modernizare a comunicării și așa am pătruns pe rețelele sociale în anul 2015”, a amintit arhid. Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de știri Basilica.

„Deși la nivelul țării cea mai utilizată platformă socială de atunci era Facebook, unde am și inițiat comunicarea noastră digitală, am considerat oportun să ne facem cunoscută prezența și pe rețeaua X, pe atunci Twitter”.

„Agenția de știri Basilica a utilizat în principal platforma X pentru a se conecta cu jurnaliști, reprezentanți ai instituțiilor statului și ai organizațiilor non-guvernamentale, dar și pentru a evidenția lucrarea ambasadorilor români în comunitățile în care își desfășoară activitatea diplomatică,” a explicat directorul Agenției de știri Basilica.

Binele de știut pe Facebook și Instagram

Contul de Facebook al Agenției de știri Basilica (@basilica.ro) este cel mai urmărit dintre toate, însumând 162.000 de persoane, dar cu un conținut ce atrage milioane de vizualizări în fiecare lună.

Pagina Basilica News Agency (@basilica.en), dedicată conținutului în limba engleză și ocazional în alte limbi, aduce împreună peste 15.000 de oameni din țară și peste hotare, reprezentând o portavoce în exterior a Bisericii Ortodoxe Române.

„Binele de știut” pe Instagram

Pe rețeaua Instagram, contul Agenției de știri Basilica (@basilica.ro) este urmărit de 54.800 de persoane, în special tineri, producând conținut apreciat de către utilizatorii interesați de ortodoxie.

În ultimii ani, comunicarea agenției de știri Basilica s-a extins și pe celelalte rețele de socializare: Whatsapp, Telegram, Pinterest, Threads și YouTube.

Recunoștință urmăritorilor

„Aniversarea a zece ani pe rețelele sociale este un bun prilej pentru a mulțumi mai întâi colegilor care au alimentat și acest canal de comunicare cu informații de calitate. Totodată, mulțumim și miilor de abonați, printre care se numără oameni și instituții de stat, diplomați și ambasade, jurnaliști și instituții de comunicare. Colaborarea noastră prin aceste platforme ne onorează și ne încurajează”, a transmis directorul Basilica.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Emanuela Ene