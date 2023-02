Basul și cu toba mare, în ritmuri simfonice! Un spectacol eveniment de rock simfonic, cu Filarmonica de Stat „Transilvania” și Viața de Vie

Concert extraordinar Vița de Vie simfonic – dirijor Remus Grama

Miercuri, 15 februarie 2023, ora 19

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Remus Grama dirijor

Vița de Vie Simfonic

În premieră, Filarmonica de Stat „Transilvania” va susține la Cluj-Napoca un super concert simfonic alături de trupa rock Vița de Vie. După turneul mondial de la începutul anilor 2000, în care i-au acompaniat pe părinții rock-ului, Deep Purple, Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” urcă pe scenă, sub bagheta dirijorului Remus Grama, pentru a interpreta simfonic celebrele hituri ale îndrăgitei formații Vița de Vie.

Mult așteptatul concert va avea loc miercuri, 15 februarie, de la ora 19, pe scena Colegiului Academic.

Cu acest prilej, continuăm seria concertelor „Classic Rocks” care au fost incluse în programul Filarmonicii de Stat „Transilvania” încă din anul 2021.

Viața de Vie

Vița de Vie, una dintre cele mai îndrăgite trupe de muzică rock din România s-a înființat în anul 1996, tot atunci înregistrând și primul demo în studioul compozitorului Adrian Ordean. Un an mai târziu, formația lansează albumul de debut, „Rahova”, sub egida casei de discuri Zone Records.

Vița de Vie dă marea lovitură pe piața muzicală românească în anul 1999, odată cu lansarea albumului „Fenomental”, pe casetă audio și a videoclipului piesei „Basul și cu toba mare”.

Anul 2000 aduce lansarea videoclipului „Vino la mine”, iar Vița de Vie primește premiul Otto pentru cea mai bună formație, acordat de revista Bravo. În același an, împreună cu Timpuri Noi, lansează albumul „Lucky Nights Live”. În anii care au urmat, artiștii lansează alte albume și vidoclipuri consacrate, care cuprind și colaborări cu trupe cunoscute din România, printre care Șuie Paparude și Paraziții.

În 2007 ia naștere un nou album, „Egon”, iar în 2010 iese pe piață „Fetish”, un disc care este distribuit în colaborare cu Gazeta Sporturilor.

Vița de Vie susține un concert aniversar al trupei, în anul 2012, pe scena Opera Naționale.

Remus Grama

Remus Grama este un cunoscut violonist al orchestrei Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș și membru fondator al Cvartetului Bohemia. Este absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, clasa de vioară a profesorului Valeriu Maior. Vocația dirijorală și-a descoperit-o în ultimii ani. S-a făcut remarcat în concerte, începând cu anul 2011, iar de atunci a evoluat, anual, la pupitrul orchestral.

A participat la cursurile de măiestrie ale dirijorului Konrad von Abel din Germania și a fost asistent al maestrului Sergiu Celibidache. Din anul 2018 este dirijorul permanent al Rock Classic Chamber Orchestra din München, ansamblu conceput și finanțat de violonistul Vlad-Valentin Popa, cu care are la activ trei concerte care au contribuit la crearea reprezentației „Rock the Symphony”. În acest concept de spectacol, alătură trupa rock orchestrei simfonice, cu care realizează spectacole de succes în colaborare cu mai multe filarmonici din România.

În perioada pandemiei, Remus Grama s-a facut din nou remarcat la pupitrul Concert Band-ului Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, o formație inovatoare alcătuită doar din suflători și percuție. Alături de aceștia, dirijorul a prezentat publicului de la colinde și piese celebre de Crăciun, la muzică de film, pop și rock, culminând cu concertul „We Will Rock You” în care au fost interpretate hiturile celebrelor trupe rock și metal, printre care Deep Purple, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, AC/DC și Metallica.

Proiectul spectacol Vița-de-Vie „În Corzi” s-a născut la Festivalul AWAKE, în anul 2018, cu scopul de a produce un album simfonic, ca o etapă de maturitate a trupei, venind după cea electrică și acustică. Ulterior, acest proiect s-a transformat în primul album live al formației, care cuprinde piese din toată discografia lor, de la “Metafora de toamnă” și “Alungă tăcerea” la “Basul și cu toba mare”, orchestrate de compozitorul George Natsis.

Primul concert din seria Vița-de-Vie “În Corzi” a avut loc alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș, fiind apoi susținut în mai multe orașe din țară. Succesul de care s-a bucurat acest spectacol a determinat crearea și lansarea unui album pe disc de vinil.

Biletele online la concert se pot achiziţiona de pe site-urile entertix.ro şi myticket.ro. Biletele se pot cumpăra şi de la Agenţia de Bilete a Filarmonicii (Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756048318 sau 0264 43 00 60) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.