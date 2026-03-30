„Bătălia Cărților” – ediția 2026 la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, lansează cea de-a XIII-a ediţie a Concursului Naţional de Lectură „Bătălia Cărților”, care are ca scop cultivarea gustului pentru lectură, dezvoltarea gândirii creative și critice și realizarea de conexiuni între iubitorii de carte.

Concursul se va derula în perioada martie – septembrie 2026, sub egida Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și va fi organizat în mai multe biblioteci publice din ţară și la Chișinău, în Republica Moldova.

Concursul cu sloganul Lectura te face învingător! este organizat pentru două categorii de vârstă: copii (11-13 ani), adolescenți (14-18 ani), și mai multe secțiuni: în limba română și engleză pentru ambele categorii de vârstă și în limba maghiară pentru copii. Pentru adulți se derulează sub forma unui club de lectură în limbile română și maghiară, cu întâlniri periodice. Participanţii au de citit o listă de titluri selectate de organizatori, de întocmit o Fişă de lectură pentru fiecare titlu și de votat fiecare carte pe baza unui punctaj, în Carnetul de lectură. La final, în urma unei dezbateri va fi desemnat Cititorul anului, iar cartea cu cel mai mare număr de puncte este desemnată Cartea anului.

Evenimentele de lansare vor avea loc, astfel marți, 31 martie 2026, ora 13:00, lansarea concursului pentru copii, în care scriitoarea Adina Rosetti va fi prezentă online, iar vineri, 3 aprilie 2026, ora 13:00, lansarea concursului pentru adolescenți, ce îl are drept invitat pe Ianis Oșan, vlogger, Cititorul anului 2020, secțiunea în limba engleză.

Finala concursului „Bătălia Cărților” va avea loc în luna noiembrie 2026 şi va cuprinde dezbaterea Convinge-mă să citesc!, în cadrul căreia participanţii vor susţine cartea preferată şi vor răspunde la întrebări pe marginea cărţilor citite, jurizarea şi festivitatea de premiere.

Înscrierea se poate face la sediul central şi la filialele de cartier, iar lista titlurilor pentru fiecare categorie de vârstă este disponibilă la www.bjc.ro și pe pagina de Facebook a concursului https://www.facebook.com/bataliacartilor/.