Biblioteca Academiei Române – un spațiu al memoriei, al cercetării și al culturii vii | Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă (Audio)

Cititul împreună – punte între oameni, generații și timp

Luna februarie ne așază, an de an, sub semnul unei bucurii simple și profunde: Ziua Internațională a Cititului Împreună. Este o zi care ne amintește că lectura nu este doar o deprindere, ci o întâlnire – cu celălalt și cu noi înșine. „O carte este o fereastră spre lume”, spunea Lucian Blaga. Iar atunci când citim împreună, aceste ferestre se deschid mai larg, lăsând lumina să circule între suflete, între generații, între epoci.

În această ediție specială, am pășit într-un loc în care timpul se adună în pagini, iar tăcerea capătă sens: Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca – un spațiu al memoriei, al cercetării și al culturii vii. Invitatul nostru a fost Părintele Ioan Chirilă, directorul instituției, alături de care vorbim despre carte ca martor al istoriei, despre patrimoniu, cercetare și despre bucuria de a citi împreună. Am descoperit povestea unei biblioteci care a luat naștere prin reunirea unor importante fonduri de carte din Blaj, Năsăud, Oradea, Satu Mare și Cluj – o adevărată hartă spirituală a Transilvaniei adunată între coperți. Astăzi, patrimoniul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, depășește un milion de unități bibliologice, acoperind mai bine de opt secole de cultură scrisă.

Discuția ne-a purtat prin universul cărții vechi și rare: manuscrise medievale, incunabule, ediții princeps, colecții de Biblii, dar și volume fundamentale pentru istoria științei – de la lucrări semnate de Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei sau Isaac Newton, până la capodopere ale literaturii universale precum Shahnameh – Cartea Regilor. Fiecare volum este o mărturie despre credință, cunoaștere și dorința omului de a lăsa urme durabile în lume.

Am vorbit, de asemenea, despre prezent și viitor: despre proiectele de digitizare care aduc patrimoniul mai aproape de cercetători și de publicul larg, despre dialogul cu cititorii din mediul online și despre felul în care o bibliotecă academică rămâne un spațiu viu, nu doar un depozitar de carte. Pentru că, dincolo de ziduri și rafturi, biblioteca este, înainte de toate, un loc al întâlnirii – între discipline, între generații, între oameni uniți de aceeași sete de sens.„Unde sunt cărți, este și viață”, ne amintea Cicero. Iar bibliotecile, asemenea unor sanctuare tăcute, păstrează această viață pentru generațiile care vin.

În luna în care sărbătorim cititul împreună, vă invităm să descoperiți Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, de pe strada Mihail Kogălniceanu 14 – nu doar ca pe un loc al cărților rare, ci ca pe un spațiu al întâlnirii cu memoria, cultura și bucuria lecturii împărtășite.

O carte deschisă poate deveni o punte. Iar cititul împreună – o formă de a fi, din nou, mai aproape unii de alții.

Mulțumind Părintelui Director Ioan Chirilă, vă invit să ascultați emisiunea.