Binecuvântare arhierească la sediul Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj

Joi, 5 decembrie 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală la sediul Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj (SAJ Cluj).

Cu acest prilej, Părintele Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor restrâns de clerici, a oficiat slujba Sfeștaniei, a binecuvântat sediul Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj, precum și angajații și voluntarii instituției, prezenți la eveniment.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le celor prezenți despre faptele milei creștine. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe toți cei care își ajută aproapele aflat în nevoie și pun în practică una dintre faptele milei trupești: a-i ajuta pe cei bolnavi.

Pentru sediul instituției, Mitropolitul Clujului a oferit în dar o icoană cu Sfântul Ierarh Luca al Crimeei.

În semn de prețuire și recunoștință pentru întreaga activitate desfășurată în slujba aproapelui, Părintele Mitropolit Andrei a acordat „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, dr. Simu Horia Gheorghe, manager general al Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj. Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni” a fost acordat dr. Irimia Doru Daniel – director medical, dr. ec. Bințințan-Socaciu Anca – director economic și ing. Fabian Victor – director tehnic. „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a creștinului” a fost conferită as. Covrig Luminița Carmen – asistent-șef și ec. Costin Livia – șef birou „Runos”. De asemenea, diplome de aleasă cinstire au primit: as. Uță Cătălin – Asistent Medical Licențiat Principal – Responsabil Tura 1, as. Ghilea Rareș Sabin – Asistent Medical Principal – Responsabil Tura 2, as. Gall Zoll Adam – Asistent Medical Licențiat Principal – Responsabil Tura 3, și as. Crișan Radu Adrian – Asistent Medical Licențiat Principal – Responsabil Tura 4.

Slujba a fost oficiată în prezența consiliului director, în frunte cu dr. Simu Horia Gheorghe, managerul general al Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj, a personalului administrativ și auxiliar, a mai multor cadre medicale și voluntari din cadrul SAJ Cluj.

Alături de ierarh au slujit consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, și preotul asistent medical Horea Niculae Baciu, voluntar în cadrul Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj, care este secretar al Protopopiatului Ortodox Gherla și vicepreședinte al Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Gherla.

La finalul evenimentului, toți cei prezenți au fost binecuvântați de ierarh și au primit cărți de rugăciune.

Vizita pastorală se înscrie și în contextul proclamării anului 2024 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „An comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”, precum și cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaționale a Voluntarului, marcată anual pe 5 decembrie.

În cadrul Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj își desfășoară activitatea peste 550 de persoane, dintre care peste 350 de angajați și aproximativ 200 de voluntari.

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj are o colaborare strânsă cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. De menționat este prezența personalului medical specializat al Ambulanței Județului Cluj la hramul Mănăstirii Nicula, unde, în fiecare an, cu mai multe echipaje medicale, asigură asistența medicală a pelerinilor. De asemenea, sunt o prezență constantă la evenimentele religioase și la acțiunile de promovare a sănătății organizate în cadrul Eparhiei Clujului.

Scurt istoric

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj (SAJ Cluj) s-a înființat la data de 1 iulie 1995 și este format din 6 stații și substații de ambulanță amplasate în Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin și Turda și are ca angajați: 23 medici, 131 asistenți medicali, 164 ambulanțieri, 31 operatori statisticieni și 19 personal auxiliar.

SAJ Cluj este o unitate sanitară publică de importanță strategică, aflată în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătății, având în structura sa un compartiment pentru asistență medicală de urgență și transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgență, cu sau fără medic și un compartiment pentru consultații medicale de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat.

Compartimentul pentru asistență medicală de urgență funcționează în regim de lucru continuu, în așteptarea solicitărilor de asistență medicală de urgență.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului