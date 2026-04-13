Binecuvântare arhierească pentru bistrițeni, în a doua zi de Paști, la Biserica de la Coroana

În a doua zi a Sfintelor Paști, luni, 13 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor bistrițeni. Este deja o tradiție ca în fiecare an, în a doua zi de Paști, ierarhul să se afle în cel de-al doilea județ al Eparhiei, pentru a aduce și credincioșilor de aici bucuria Învierii Domnului.

Cu acest prilej, la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la Coroana, cel mai vechi monument istoric din municipiul Bistrița, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița – preotul paroh Ioan Marius Pintican (Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”), protopopul emerit Alexandru Vidican, preotul paroh Nicolae Feier (Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”) și preotul paroh Vasile Beni (Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt”).

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la cuvintele Înțeleptului Solomon: „Dumnezeu n-a făcut moartea și nu Se bucură de pieirea celor vii” (Înțelepciunea lui Solomon 1, 13).

Ierarhul a subliniat că „Domnul Hristos, prin învierea Sa, ne dăruiește tuturor viața cea veșnică” și a amintit că, atunci când L-a înviat pe Lazăr din morți, Domnul a spus: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi; iar cel ce trăiește și crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25-26).

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a arătat modul în care Hristos ne-a învățat să ne trăim viața, pentru a dobândi Împărăția cerurilor și pentru a da răspuns bun la Judecata de Apoi.

În acest sens, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să pună în lucrare faptele milei creștine, care au consecințe veșnice, explicând că acestea vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată, după cum citim în Sfânta Evanghelie:

„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri împreună cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: întrucât ați făcut unuia dintre acești prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 31-40).

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Bisericii „Coroana”, dirijată de prof. Rozalia Fucă-Tomescu, care, la chinonic, a interpretat pricesne pascale.

La finalul slujbei, protopopul de Bistrița, preotul Marius Pintican, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale, în numele bistrițenilor, pentru faptul că, în fiecare an, în a doua zi de Paști, vine să le binevestească bucuria Învierii Domnului. Totodată, a accentuat faptul că bistrițenii sunt credincioși buni și milostivi, iar cu prilejul Sfintelor Paști, în Săptămâna Mare, prin intermediul Cantinei Sociale a Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Bistrița-Năsăud, peste 1.000 de persoane nevoiașe au primit ajutor și pachete substanțiale cu alimente și alte produse.

Pentru implicarea activă în viața Bisericii și a comunității, în semn de prețuire și recunoștință, Mitropolitul Andrei i-a acordat domnului Florin Grigore Font Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, domnului ing. Iacob Bența i-a oferit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, domnului Adrian Matefi i-a acordat Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar domnului Sabin Moldovan i-a acordat Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența autorităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși bistrițeni. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în exteriorul bisericii parohiale, lăcașul dovedindu-se neîncăpător. Printre oficialitățile prezente s-au numărat prefectul județului Bistrița-Năsăud – Teofil Cioarbă, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – Emil Radu Moldovan, primarul municipiului Bistrița – Gabriel Lazany, viceprimarul municipiului – Ștefania Stere, șeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistrița-Năsăud – Cristian Parasca, managerul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud – Alexandru Pugna, prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta – vicepreședintele pentru județul Bistrița-Năsăud al Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan”, și preşedintele Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud – Menuţ Maximinian, care este și directorul cotidianului Răsunetul.

Scurt istoric

Biserica de la Coroana, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, situată în Piața Unirii, nr. 9, este cel mai vechi monument istoric din Bistrița. Sfântul lăcaș a fost edificat în stil gotic timpuriu, suferind de-a lungul timpului mai multe reparații și transformări. Între anii 1518-1520, sub conducerea maistrului Sigismund, monumentul a fost modificat în stil gotic târziu, iar ulterior au avut loc adăugiri în stil baroc.

Începând cu 2017, lăcașul a intrat într-un amplu proces de conservare și renovare, atât la interior, cât și la exterior, fiind resfințit de trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, joi, 21 noiembrie 2019, cu prilejul hramului.

În cadrul lăcașului de cult, cunoscut și sub numele de „Coroana Maicii Domnului Panta Nossa” sau „Biserica de la Coroana”, își desfășoară activitatea trei parohii: Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, avându-l ca paroh pe preotul Ioan Marius Pintican – protopop de Bistrița; Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, avându-l ca paroh pe preotul Nicolae Feier; și Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt”, păstorită de preotul paroh Vasile Beni.

Parohiile dețin o casă parohială, „Casina Română”, construită în anul 1680, declarată monument istoric, în care funcționează astăzi Protopopiatul Ortodox Bistrița și Asociația „Filantropia Ortodoxă” – filiala Bistrița-Năsăud.

În curtea bisericii a fost construit un monument închinat sfinților, eroilor și oamenilor de seamă ai județului Bistrița-Năsăud, numit „Panteonul Bistriței”.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului