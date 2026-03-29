Binecuvântare arhierească pentru comunitatea ortodoxă din Iara

În Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a binecuvântat pe credincioșii din Parohia Ortodoxă Iara, Protopopiatul Turda, județul Cluj.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Turda – preotul Alexandru Rus, starețul Mănăstirii Băișoara – arhimandritul Iacob Rus, preotul paroh Gabriel Vasile Bindea, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Femeile noastre sfinte, exemple de pocăință”, în cadrul căruia a vorbit despre rolul și importanța pocăinței. Ierarhul a pornit de la versetul scripturistic: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește” (Luca 7, 47), subliniind legătura profundă dintre iubire și iertare în lucrarea pocăinței.

În acest context, Înaltpreasfinția Sa a oferit-o drept exemplu absolut de pocăință pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, pomenită în această duminică, iar, pornind de la viața și învățăturile ei, a arătat importanța postului, a rugăciunii, a pocăinței și a spovedaniei în urcușul duhovnicesc al credinciosului.

De asemenea, a vorbit despre adevăratul înțeles al termenului pocăință și, din nou, a atras atenția asupra faptului că pocăința nu este ceea ce se înțelege în vorbirea curentă și nu înseamnă schimbarea confesiunii.

„Pocăința este, după cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, «întoarcerea, cu lacrimi și cu părere de rău, de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu», iar pocăința noastră se încheie întotdeauna cu o bună spovedanie și împărtășanie”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni. La chinonic, cântărețul bisericesc al Parohiei Iara, domnul Răzvan Hisem, a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Gabriel Bindea i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, i-a oferit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț.

Pentru activitatea pastoral-misionară și administrativă desfășurată până în prezent, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit sachelar, cu dreptul de a purta brâu albastru, pe parohul Gabriel Vasile Bindea. Primarul comunei Iara, domnul Ioan Dorin Popa, care este și prim-epitropul parohiei, a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar domnul Ioan Vana, în calitate de binefăcător, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Membrii Consiliului Parohial și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși și fii ai satului, o parte fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Scurt istoric

Comuna Iara din județul Cluj este atestată documentar în anul 1288. Tradiția locală și unele monografii consemnează că, în jurul anului 1700, vechea așezare și biserica au fost distruse în urma unui incendiu, fapt care a determinat mutarea vetrei satului în locul actualei așezări.

Actuala biserică ortodoxă din localitate, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită în perioada 1992–2006, în formă de cruce, din cărămidă și beton armat, după un proiect realizat de arhitectul Alexandru Lădaru, paroh fiind Vasile Arion. Între anii 2001–2005, lăcașul a fost împodobit cu pictură în tehnica frescă, realizată de pictorul Marius Cioran din Pitești, iar iconostasul și mobilierul bisericesc au fost sculptate în lemn de stejar masiv de către sculptorul Vasile Moldovan din Gherla. Biserica a sfințită la data de 16 septembrie 2006 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

În data de 15 noiembrie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a sfințit capela mortuară din localitate, apoi, în centrul satului, a binecuvântat bustul eroului național Ioan Arion, fiu al comunei Iara, veteran al Primului Război Mondial și martir al Marii Uniri de la 1918. Acesta a fost împușcat într-un tren care ducea, în data de 30 noiembrie 1918, delegați din Cluj la Marea Adunare de la Alba Iulia, el fiind cel care purta steagul tricolor al satului său natal, Agriș, din comuna Iara.

Din luna august 2025, Parohia Ortodoxă Iara este păstorită de preotul paroh Gabriel Bindea, care, împreună cu comunitatea parohială, a început demersurile pentru construirea unei noi case parohiale.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului