Binecuvântare arhierească pentru credincioșii din Vultureni și hirotonia noului paroh al comunității din Jucu de Sus

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea parohială din localitatea Vultureni, județul Cluj.

Cu acest prilej, în biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău, protopopul de Cluj I – preotul Dan Hognogi, protosinghelul Natanael Zanfirache – slujitor la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, preotul paroh Vlad Ciceo, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și despre felul în care suntem chemați să ne pregătim pentru cea de-a doua Sa venire. Ierarhul a subliniat că întruparea Domnului a fost așteptată de omenire timp de mii de ani, iar noi, creștinii, așteptăm plini de nădejde a doua Sa venire. Până atunci însă, a spus Înaltpreasfinția Sa, suntem chemați să ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos prin mijloacele lăsate de Biserică: faptele bune, postul, spovedania, împărtășania și citirea Sfintei Scripturi.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul asist. univ. drd. Bogdan Șopterean, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe seama Parohiei Jucu de Sus, Protopopiatul Cluj I.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni, care la momentul chinonicului a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară desfășurată în cei zece ani de slujire sacerdotală în Parohia Vultureni, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe parohul Vlad Ciceo. Domnul Paul-Bogdan Cecan, primarul comunei Vultureni, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, domnul Marius Ciceo a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar domnul ing. Vasile Onaca a primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”. De asemenea, membrii Consiliului și Comitetului Parohial, precum și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

La slujbă au participat numeroși credincioși, fii ai satului, precum și oficialități locale și județene, în frunte cu poetul Ion Mureșan, fiu al satului.

Scurt istoric

Biserica Ortodoxă din Vultureni, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost construită în anul 1800, în stil gotic, din piatră.

De-a lungul vremii, lăcașul de cult a trecut prin diverse lucrări de întreținere, restaurare și repictare. Cele mai recente intervenții au avut loc în perioada 2017–2018, când biserica a fost renovată și înfrumusețată atât la exterior, cât și la interior, fiind dotată cu un iconostas sculptat în lemn de tei și cu mobilier bisericesc nou. În urma acestor lucrări, în Duminica a 7-a după Paști, la 20 mai 2018, lăcașul a fost resfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Din anul 2024, biserica găzduiește o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița din Sfântul Munte Athos, așezată într-o axioniță special realizată, aducând astfel în comunitate o parte din liniștea duhovnicească athonită.

Din punct de vedere administrativ-bisericesc, de Parohia Vultureni aparține și filia Chidea.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului