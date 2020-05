Binecuvântare arhierească pentru dejeni, după ridicarea stării de urgență | Medic din prima linie, distins cu Ordinul „Mihai Vodă”

În Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei), 17 mai 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din municipiul Dej. Medicul din prima linie în lupta cu COVID-19, locotenentul-colonel Dinu Ștefan Chioralia, a fost distins cu Ordinul „Mihai Vodă”.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, în fața bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie”, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor restrâns de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului și parohul bisericii – preotul Ioan Buftea, directorul Asociației Filantropia Ortodoxă Dej – preotul Costinel Șoaită, și directorul Radio Renașterea – arhidiaconul Dan Văscu.

Slujba a fost oficiată în prezența credincioșilor, pentru prima dată după ridicarea stării de urgență, cu respectarea îndrumărilor bisericești și a regulilor impuse de autorităţi, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului. De asemenea, a putut fi urmărită și ascultată prin intermediul Radio Renașterea, precum și a postului local – Radio FIR Dej.

În cuvântul rostit după citirea pericopei evanghelice, intitulat „Suflet roditor de fapte bune”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe cei prezenți să fie aproape de semeni și să aibă o credință puternică.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup restrâns de teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

În cadrul slujbei, ierarhul s-a rugat pentru cei bolnavi, pentru personalul medical și pentru toți cei aflați în slujba aproapelui. Totodată, a citit rugăciunea specială pentru încetarea noii pandemii.

Ordinul „Mihai Vodă” pentru medicul din prima linie în lupta cu COVID-19

În semn de prețuire și recunoștință, la final, Mitropolitul Andrei a oferit Ordinul „Mihai Vodă” locotenentului-colonel medic Dinu Ștefan Chioralia, stabilit în municipiul Dej, medic șef al Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Bistrița, cel care în perioada stării de urgență a fost numit director medical la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

„Pentru mine Suceava a fost o experiență unică, inedită. Bucuria mea sufletească este că am putut să ajut Spitalul Județean, colegii, în perioada în care am fost acolo, și nu în ultimul rând pacienții spitalului. Ziua de astăzi este o zi specială, pentru că odată cu redeschiderea bisericii, am primit o înaltă distincție – Ordinul «Mihai Vodă» – din partea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei. Este o cinste și o onoare deosebită pentru mine să primesc această distincție, ca o recunoaștere a muncii mele depuse acolo, până la urmă a sacrificiului făcut acolo, departe de familie și de prieteni.”, a spus medicul Dinu Chioralia.