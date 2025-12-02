Binecuvântare arhierească pentru tinerele familii care s-au cununat în bisericile din Cluj-Napoca, în anul 2025

Tinerele familii care s-au cununat religios, pe parcursul anului 2025, în bisericile din municipiul Cluj-Napoca, au primit marți seara, 2 decembrie, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Întâlnirea s-a desfășurat anul acesta la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca, unde, de la ora 18:00, cuplurile recent căsătorite, însoțite de preoții care le-au oficiat Sfânta Taină a Cununiei, s-au rugat și au stat de vorbă cu Întâistătătorul Eparhiei, în cadrul unei seri duhovnicești.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit o slujbă de Te Deum, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile revărsate asupra acestor familii.

De asemenea, ierarhul le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, le-a pus la suflet sfaturi duhovnicești și le-a vorbit despre bucuria și profunzimea pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

La finalul întâlnirii, Înaltpreasfinția Sa i-a binecuvântat pe fiecare în parte și le-a oferit câte un calendar creștin ortodox, tip agendă, cu însemnări pentru anul 2026.

Seara a fost înfrumusețată de un concert de colinde susținut de Corul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, dirijat de dr. Vlad Eniu, care coordonează și Orchestra Mediciniștilor „Medstrings”.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frățească, oferită de gazda întâlnirii din acest an, Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca, prin bunăvoința preotului paroh Raul Pap și a preotului slujitor Vlad Bob.”

Evenimentul a fost organizat de Protopopiatul Ortodox Cluj-Napoca, împreună cu coordonatorii celor trei cercuri preoțești din cadrul protoieriei, prin implicarea tuturor clericilor din municipiu, sub îndrumarea părintelui protopop Alexandru-Constantin Ciui.

Manifestarea se încadrează în proiectele dedicate pastorației tinerilor și familiilor pe care Arhiepiscopia Clujului le desfășoară la nivel parohial, protopopesc și eparhial.

Prima întâlnire de acest fel a fost organizată în anul 2018, iar de atunci se desfășoară, la fiecare sfârșit de an, prin rotație, în una dintre bisericile ortodoxe din municipiu.

Devenit deja tradiție, evenimentul are ca scop dinamizarea și apropierea tinerelor familii de preoții lor și, implicit, de Biserică, conform celor spuse de promotorul acestui eveniment, părintele protopop Alexandru-Constantin Ciui.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului