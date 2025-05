Binecuvântarea arhierească la Spitalul Municipal Dej | Dotarea spitalului cu 37 de echipamente noi, printre care RMN și CT

Miercuri, 14 mai 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală la Spitalul Municipal Dej, cu ocazia finalizării unei investiții majore pentru unitatea medicală: dotarea cu 37 de echipamente medicale noi, printre care un aparat de Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN) și un Computer Tomograf (CT) de ultimă generație.

Proiectul „Dotarea unității de asistență medicală ambulatorie a Spitalului Municipal Dej”, depus de Primăria Municipiului Dej și finanțat 100% prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are o valoare de 15,5 milioane de lei și a vizat dotarea cabinetelor de specialitate care funcționează în cadrul ambulatoriului spitalului dejean cu 37 de echipamente noi de ultimă generație. Toate echipamentele sunt funcționale și vor asigura investigații mult mai ample și complexe pentru pacienți, conform publicației locale Dej24.ro.

Cu acest prilej, în curtea spitalului, unde se află și biserica cu hramul „Sfinții Doctori Cosma și Damian”, Părintele Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor restrâns de clerici, a oficiat slujba Sfeștaniei și a binecuvântat clădirea în care vor funcționa secțiile de Imagistică prin Rezonanță Magnetică (RMN) și Tomografie Computerizată (CT). Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților civile și militare, a conducerii spitalului, a personalului administrativ și auxiliar, precum și a altor credincioși.

Alături de ierarh au slujit consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, preotul de slujire caritativă din cadrul spitalului – preotul Septimiu Olar și alți clerici.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le celor prezenți despre importanța misiunii doctorilor, pornind de la versetele scripturistice: „Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul și de la rege va lua dar. Știința doctorului va înălța capul lui și înaintea celor mari va fi minunat” (Ecclesiasticul 38, 1-3), precum și de la versetul: „Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor” (Matei 4, 23), care ne vorbește despre Doctorul cel Mare al trupurilor și al sufletelor noastre, Mântuitorul Iisus Hristos, care lucrează prin oameni, prin doctorii cei mici. Totodată, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în procesul de modernizare și dotare a spitalului cu aparatura necesară.

Astfel, Părintele Mitropolit Andrei a oferit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”, primarului municipiului Dej, Costan Morar, iar managerul Spitalului Municipal Dej, dr. Mihai Pandrea, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. De asemenea, pentru instituția medicală, ierarhul a dăruit o icoană cu Maica Domnului.

Despre importanța investiției, alocuțiuni au rostit: managerul Spitalului Municipal Dej, dr. Mihai Pandrea, primarul municipiului Dej, Costan Morar, și directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Mihai Moisescu.

„Întotdeauna am considerat că, pentru tratarea bolnavilor, este nevoie de condiții adecvate, de aparatură modernă necesară investigațiilor și de cadre medicale competente care să pună pe primul loc pacientul și actul medical de calitate, prin profesionalism și multă empatie. Unul dintre beneficiile proiectului pe care îl finalizăm astăzi este faptul că dejenii nu vor mai trebui să meargă la Cluj pentru efectuarea unui RMN, pentru că acum îl avem la Dej. Ca administrație locală, am derulat proiecte la spitalul dejean, atât pentru oferirea de condiții optime, cât și pentru dotare. Dacă astăzi marcăm finalul proiectului important de dotare a ambulatoriului, investițiile în spital continuă. Este în derulare proiectul de reabilitare a clădirii principale și am depus spre finanțare proiectul de reabilitare a pavilionului ORL, Pneumologie și a celei mai vechi clădiri a spitalului, dată în folosință în 1862. Toate au ca scop sprijinirea actului medical de calitate, a medicilor și, evident, a pacienților”, a spus primarul Dejului, Costan Morar, conform sursei citate.