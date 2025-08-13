Binecuvântarea noii biserici de lemn din Jucu de Mijloc

Marți, 12 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Jucu de Mijloc, județul Cluj, cu prilejul binecuvântării lucrărilor efectuate la bisericuța de lemn ridicată în noua parohie înființată în localitate, având hramul „Sfântul Mucenic Valentin”.

Evenimentul a avut loc în prezența unui număr însemnat de credincioși, precum și a reprezentanților autorităților locale, în frunte cu domnul primar Valentin Dorel Pojar și domnul viceprimar Mihai Cocoși.

Din soborul slujitor au făcut parte: părintele Cristian Baciu, consilier administrativ-bisericesc; părintele arhidiacon Claudiu Grama, consilier eparhial pe probleme de misiune și protocol; părintele Dan Hognogi, protopopul de Cluj I; părintele prof. univ. dr. Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; părintele Mihai Mureșan, director adjunct al Colegiului Ortodox din Cluj-Napoca; părintele paroh Liviu Barz, preoți din Cercul Preoțesc Jucu, precum și alți clerici invitați.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța dovedirii credinței prin faptele bune, făcând referire la cuvintele Sfântului Apostol Iacov: „Credința fără fapte este moartă” (Iacov 2, 17–18). În acest context, ierarhul a felicitat administrația locală a comunei Jucu, precum și pe toți cei care s-au implicat în ridicarea lăcașului de cult provizoriu.

Cu această ocazie festivă, Înaltpreasfinția Sa i-a oferit domnului primar Valentin Dorel Pojar distincția „Gratulația Anului 2025”, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat Bisericii.

Totodată, Părintele Mitropolit Andrei a evidențiat necesitatea înființării unei noi parohii în Jucu de Mijloc, având în vedere creșterea demografică și noile cerințe pastoral-misionare din teritoriu.

Actuala bisericuță de lemn are caracter provizoriu, urmând ca, pe terenul pe care este amplasat lăcașul de cult, să fie construită o biserică de zid, în plan triconic, cu altar tripartit, respectând canoanele arhitecturii ortodoxe.

Potrivit arhitectului Petrică Maier Drăgan, viitorul edificiu se dorește a fi un reper spiritual și comunitar durabil. Lăcașul de cult va dispune și de un subsol destinat activităților comunitare. Cu prilejul evenimentului a fost prezentată și macheta viitoarei biserici.

Pe raza localității Jucu de Mijloc, mai funcționează și Parohia Ortodoxă cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Pogorârea Duhului Sfânt”.

Mai multe fotografii AICI

Foto credit: Protopopiatul Cluj I