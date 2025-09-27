Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, sfințită de patru ierarhi

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, sâmbătă, 27 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Așezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj, cu prilejul sfințirii bisericii așezământului.

De la ora 8:30, cei patru ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare”, edificată între anii 2017-2025. La exterior și interior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici.

În continuare, la Altarul de vară din curtea așezământului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și Episcopul-vicar Samuel Bistrițeanul au oficiat Sfânta Liturghie, înconjurați de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pentru misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, protopopul de Cluj-Napoca, pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău și pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov, cadre universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, duhovnicul Mănăstirii Florești și coordonatorul așezământului pentru copii – protosinghelul Visarion Pașca, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului – arhimandritul Mina Pletosu, duhovnicul Mănăstirii Dumbrava – arhimandritul Vasile Crișan, duhovnicul Mănăstirii Florești – protosinghelul Anastasie Berbecel, duhovnicul Mănăstirii Salva – protosinghelul Mihail Nagy, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Timotei a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța iubirii față de aproapele și a credinței lucrătoare prin fapte. Ierarhul a arătat că lucrarea filantropică desfășurată la Florești, în cadrul căreia mulți se jertfesc pentru semeni, are valoare veșnică și aduce cu sine har, bucurie și mântuire. Printr-o asemenea slujire se face vădită, în chip concret, iubirea față de Dumnezeu, care se reflectă în iubirea față de aproapele.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de copii „Anghelos” al Așezământului de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, coordonat de preotul Adrian Florea. La momentul chinonicului, pricesne au interpretat Grupul „Copiii și Tinerii Tradițiilor Clujene”, coordonat de interpreta de muzică populară Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă „Tradiții clujene”, și Corul de copii „Anghelos”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc, evidențiind importanța educației copiilor și responsabilitatea pe care fiecare o are față de viitorul acestora. În acest context, ierarhul a arătat că așezământul reprezintă o pildă vie a dragostei creștine față de aproapele și a grijii părintești față de tineri, felicitându-i pe toți cei care s-au ostenit și au contribuit la ctitorirea lui.

La rândul său, părintele Visarion Pașca a vorbit despre realizările din ultimii ani, a mulțumit ierarhilor pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile așezământului social. În semn de recunoștință, cei patru ierarhi au primit câte un engolpion și o icoană cu Sfântul Onufrie cel Mare.

Pentru întreaga activitate administrativă, pastoral-misionară și social-filantropică, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a oferit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici protosinghelului Visarion Pașca, ctitorul și coordonatorul Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie”. De asemenea, o Diplomă de aleasă cinstire a fost oferită, în mod simbolic, tuturor ctitorilor, binefăcătorilor, ostenitorilor și voluntarilor, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Evenimentul a avut loc în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși, ctitori, binefăcători și susținători ai proiectului social.

Scurt istoric

Potrivit părintelui protosinghel Visarion Pașca, inițiatorul și promotorul Aşezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare”, ideea unui astfel de proiect social-filantropic a apărut în anul 1994, odată cu înființarea Mănăstirii Florești. Proiectul a prins contur abia în anul 2013. Astfel, la data de 13 mai s-a înfiinţat Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie”, președintele asociației fiind protos. Visarion Pașca, iar pe 12 iunie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a pus piatra de temelie a așezământului pentru copii.

Aşezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde patru case de tip familial (două case au fost deja construite, următoarele două urmând a fi finalizate), o biserică, spațiu de recreere și loc de joacă.

Lucrările la biserica așezământului, cu hramul „Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare”, au început la 24 august 2017. Tencuiala exterioară a zidurilor a fost realizată din materiale naturale specifice zonei Transilvaniei (var, piatră de calcar și praf de marmură). Au fost executate ancadramente la ferestre, capiteluri și alte elemente decorative, precum și o clopotniță. Acoperișul bisericii este din tablă de cupru, montată în tehnica tradițională, caracteristică edificiilor ecleziale. În luna mai 2020 au fost instalate clopotele, lucrate la celebra turnătorie „Grassmayr” din Innsbruck (Austria). Terasa a fost placată cu piatră cubică din Munții Apuseni, iar soclul îmbrăcat în piatră naturală. În perioada mai-iunie 2022 a fost montată pardoseala din marmură de Sardinia (Italia), în stilul „carta aperta”, după modelul marilor bazilici bizantine. Sfânta Masă, Proscomidiarul, Tronul arhieresc din Sfântul Altar și Iconostasul, sculptate în piatră naturală de Viștea de către artistul Andrei Răileanu, conferă măreție spațiului liturgic. Pictura interioară poartă semnătura lui Andrei Mușat, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Ancadramentul ușii de la intrare este realizat din piatră naturală de Vratsa (Bulgaria), operă a arhitectului Dorian Bârdaşu. În interior, profesorul Sorin Albu a alcătuit, în tehnica mozaic, o reprezentare iconografică a Sfântului Onufrie, formată din peste 10.000 de fragmente. Ca încununare a acestor eforturi, la data de 27 septembrie 2025, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, biserica a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurați de un sobor numeros de clerici.

Așezământul este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor. Serviciile oferite în cele patru case de tip familial sunt: servicii de găzduire; servicii de îngrijire: hrană, igienizare; servicii educative: educaţie informală, extracurriculară; dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi sprijin în efectuarea temelor; servicii de consiliere socială a copilului şi a familiei; medierea relaţiei dintre copil şi familia acestuia; reprezentare şi mediere în relaţia cu autorităţile; sprijin material ocazional, în funcţie de nevoi.

Prin serviciile complexe de îngrijire pe care Așezământul le oferă, copiii au parte de siguranță locativă, afectivă, confort psihic, hrană, îmbrăcăminte și jucării. Indiferent de neajunsurile ce îngreunează procesul de adaptare socială, toți copiii sunt înscriși în sistemul educativ de stat. Programul şcolar este suplimentat cu un plan de recuperare structurat aşa încât să trateze toate aspectele personalizate din graficul dezvoltării copiilor.

Pe lângă copiii de la așezământul din Florești, Asociația mai sprijină cu hrană, îmbrăcăminte și rechizite școlare încă 250 de elevi din județele Cluj, Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ionuț Chifa și Darius Echim