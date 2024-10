Tema acestei emisiuni (difuzată în data de 12 octombrie 2024) am intitulat-o Biserica – corabia mântuirii. Ne referim la această noțiune fundamentală pentru învățătura de credință ortodoxă. Noțiunea de biserică se referă atât la edificiul de zid sau de lemn în care se oficiază sfintele slujbe cât și la instituția sau așezământul divino-uman ca adunare a credincioșilor întemeiat de Mântuitorul Iisus Hristos prin Jertfa Lui. Ce este Biserica, ce sens are apartenența noastră la acest așezământ, cum funcționează și ce legătură are cu Împărăția Cerurilor sunt câteva întrebări la care vom încerca să răspundem alături de invitatul nostru – Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul colegiului ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca.

Radio Renasterea Biserica - corabia mântuirii Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:58:18 Share Share Link Embed