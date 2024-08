Biserica din filia Târgușor a Parohiei Sâmboieni din Protopopiatul Gherla, resfințită de PS Benedict Bistrițeanul

Sâmbătă, 17 august 2024, credincioșii din filia Târgușor a Parohiei Sâmboieni din Protopopiatul Gherla, au avut bucuria de a primi binecuvântarea arhierească a Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Evenimentul a început la ora 08:30, cu resfințirea bisericii din localitate, lăcaș ce a beneficiat în ultimii ani de un amplu proces de renovare și restaurare.

După slujba de resfințire, Preasfințitul Părinte Benedict a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe o scenă amplasată în proximitatea bisericii, fiind înconjurat de un impresionant sobor de preoți. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, inspirat de pericopa evanghelică a zilei. Pornind de la cuvintele Mântuitorului „Cine nu adună cu Mine, risipește”, Preasfințitul Părinte Benedict a prezentat credincioșilor cele trei niveluri de viețuire ale omului, oferind o profundă reflecție asupra importanței trăirii în comuniune cu Hristos.

Să fim atenți, pornind de la ceea ce Domnul ne spune astăzi, la comportamentul nostru. Să fim atenți în ce sens? Dacă în ceea ce facem noi nu adunăm împreună cu Domnul, vom risipi. Asta înseamnă că, la un moment dat, când tragem linie, nu va rămâne mare lucru din tot ceea ce am investit, din tot ceea ce am căutat să facem pentru a deveni, într-un fel, mai puternici, să fim mai mari. Și am zis că există trei niveluri:

Nivelul material: Dumnezeu ne dă bunăstare pentru a împărți cu ceilalți, nu doar pentru a ne crește standardele de viață și a o duce tot mai bine. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că o ducem mai bine astăzi decât ieri și decât anul trecut, dar, în același timp, să înțelegem că, dacă avem mai mult, trebuie să facem părtășie cu ceilalți. Bucuria vine numai atunci când faci părtășie cu ceilalți, când împarți cu ceilalți.

Nivelul sufletului sau emoțional: Investiția în familia noastră. Să ne creștem copiii împreună cu Domnul, nu doar ca ai noștri, ci mai ales ca ai Domnului. Pentru că, dacă Domnul este prezent în educația pe care le-o oferim, ei își vor găsi drumul. Ei vor căpăta esențialul. Și noi vom fi câștigați. Și ei vor fi câștigați. Și nu vom risipi, așa cum ne avertizează Domnul.

Nivelul spiritual: Să fim atenți să nu facem cele bune doar pentru a părea mai grozavi, mai deosebiți în ochii lui Dumnezeu sau în ochii oamenilor. Să ne asigurăm că, în spatele unei vieți evanghelice, unei vieți în spiritul celor vestite de Domnul, Îl aflăm pe El, care este sursa a tot binele, sursa bucuriei și sursa împlinirii.