Biserica din Muzeul Satului din Baia Mare, resfințită de Preasfinţitul Părinte Iustin

Sâmbătă, 21 aprilie 2018, după Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, însoţit de Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, a resfinţit biserica ce poartă hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă” din Muzeul Satului din Baia Mare, apoi a participat la deschiderea, pentru sezonul estival, a Muzeului Satului, secţie în aer liber a Muzeului de Etnografie şi Artă Populară.

Resfinţirea bisericii-muzeu

Biserica din Muzeul Satului este construită pe la 1650 şi a fost adusă în Muzeu din Parohia Chechiş, Protopopiatul Baia Mare, între cele două războaie mondiale.

Redeschiderea oficială a Muzeului pentru sesonul estival

După resfinţirea bisericii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a luat parte la festivitatea de deschidere pentru public a Muzeului Satului, la care au participat Monica Mare, directorul Muzeului de etnografie şi artă populară, de care aparţine Muzeul Satului, Ioan Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, în prezenţa unui important public spectator, format din formaţiile artistice ce urmau să ia parte la spectacolul de redeschidere a muzeului, conducătorii acestora, turişti şi public interesat.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care i-a avut alături pe copiii din satul natal Rozavlea, îmbrăcaţi în frumosul lor costum popular de pe Valea Izei, a vorbit asistenţei despre frumuseţea şi personalitatea costumului popular:

„Este atâta frumuseţe aici. Tinerii nici nu-şi dau seama că atunci când abandonează costumul tradiţional se banalizează, intră într-o societate care-i globalizată şi depersonalizează oamenii. Îi face o masă uniformă, care nu mai are identitate creştină sau religioasă, nu mai are identitate culturală, nu mai are valori, nu mai are rădăcini, este, pur şi simplu, dislocată şi dezrădăcinată. Aceasta-i lumea posmodernă în care trăim şi pe care nu o blamăm, dar constatăm cu regret că ne abandonăm rădăcinile. Ori, Biserica, ce este o instituţie care a mers în ritmul poporului şi a cărei inimă a bătut întotdeauna cum a bătut inima poporului, şi care a susţinut valorile noastre sfinte, şi valorile noastre româneşti, cultura creştină, tradiţia, portul, graiul, colindul, cântul, toate tradiţiile legate de botez, de înmormântare, de toate sărbătorile tradiţionale ale noastre, ale românilor, Biserica este prima care nu socoate că duce o luptă şi că îşi afirmă un drept, ci socoate că e o datorie să apere aceste valori şi este fericită să aibă parteneri în acest demers.