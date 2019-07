Biserica-monument istoric din parohia bistrițeană Dobricel, resfințită de Mitropolitul Clujului

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat duminică, 21 iulie 2019, lucrările realizate la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, monument istoric, din Parohia Dobricel, Protopopiatul Beclean. Locașul de cult datează din anul 1744 și a fost restaurat în întregime, în ultimii doi ani.

„Am început lucrările de restaurare în anul 2018 și am reușit să refacem biserica în totalitate. Am schimbat acoperișul, care era într-o stare avansată de degradare, gardul împrejmuitor, din piatră, l-am acoperit cu șindrilă, am amenajat curtea interioară și este un adevărat colțișor de rai aici, o biserică-monument istoric, ce a fost readusă la viață cu sprijinul credincioșilor și prin grija autorităților locale”, a precizat părintele paroh Dănuț Vidican.