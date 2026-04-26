Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Sângeorz-Băi, sfințită de cinci ierarhi

În Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor; Soborul Sfintelor Femei Românce), 26 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.

De la ora 8:30, cei cinci ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale, edificată între anii 2019-2021 și împodobită cu pictură în perioada 2024-2025, fiind pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este și ocrotitorul spiritual al orașului-stațiune Sângeorz-Băi. La exterior și interior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese a fost așezată o părticică din moaștele Sfântului Mucenic Samona.

În continuare, pe un podium special amenajat în curtea bisericii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, Episcopul Ignatie, Episcopul Benedict, Episcopul Macarie și Episcopul-vicar Samuel Bistrițeanul au oficiat Sfânta Liturghie, înconjurați de un sobor numeros de clerici.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol al Arhiepiscopiei Clujului– arhidiaconul Claudiu Grama, consilierul eparhial de misiune și protocol al Episcopiei Sălajului – arhidiaconul Sergiu Iustin Pop, protopopul de Năsăud – preotul Ovidiu Sermeșan, protopopul emerit Ioan Dâmbu, protopopul de Bistrița – preotul Ioan Marius Pintican, pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Nicolae Jan – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, preotul paroh Paul Gavriloaie, care este secretarul Protopopiatului Năsăud și directorul Centrului Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, stareți și duhovnici de mănăstiri, precum și numeroși clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre darul de a purta și de a răspândi în lume bucuria Învierii. Ierarhul a arătat că femeile mironosițe au devenit, prin credință și jertfelnicie, purtătoare de lumină și de bucurie, fiind cele care au răspândit binele și lumina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni, județul Cluj. La chinonic, grupul de copii și tineri al parohiei, coordonat de tânăra Laura Georgeș, și interpreta de muzică populară Marcela Ștefania Latiș (Ursu) au interpretat pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a adresat celor prezenți un scurt cuvânt de învățătură despre vocația misionară a femeii creștine, evidențiind virtuțile care împodobesc viața acesteia și rolul deosebit pe care femeia îl are în viața Bisericii și a societății, numind-o „misionară a lui Hristos în familie și în comunitate”.În acest sens, Înaltpreasfinția Sa le-a îndemnat pe femeile creștine să-L mărturisească pe Hristos în viața de zi cu zi și să păstreze vie credința în sufletele copiilor.

De asemenea, ierarhul a felicitat comunitatea parohială pentru osteneala și dragostea cu care a ridicat această ctitorie pentru veșnicie.

La rândul său, preotul paroh Paul Gavriloaie a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra comunității parohiale, precum și ierarhilor, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor care au contribuit la edificarea lăcașului de cult.

În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, cei cinci ierarhi au primit în dar câte o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, icoanele fiind realizate de pictorul Stanislav Grecu, care a realizat și pictura bisericii.

Distincții de vrednicie

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei i-a acordat părintelui paroh Paul Gavriloaie „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului.

De asemenea, pentru sprijinul acordat și implicarea activă în viața parohiei, precum și în construirea bisericii parohiale, mai mulți ctitori și binefăcători au primit distincții din partea chiriarhului. Astfel, primarul orașului Sângeorz-Băi, ing. Cătălin Bota, a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni. Doamna Mariana Cordoș și domnul ing. Costan Traian au primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni. Domnii Cătălin Sfrângeu și ing. Dan Ionuț Barna au fost distinși cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar domnul Emil Șteopoaie, prim-epitropul parohiei, a primit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru mireni. Doamna preoteasă Irina Gavriloaie și domnul Florin Moldovan au fost distinși cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, iar doamnele Bucur-Stan Alina și Râmbulea Virginia au primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. Prof. Vasile Șteopoaie, inspectorul școlar general al județului Bistrița-Năsăud, dr. Pop Cristi și Macavei Ion au primit Diploma Omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Familia Petrar Flaviu și Ioana, doamna Maria Joja și doamna Rus Ioana au primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”. Totodată, mai mulți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, județene și centrale, a numeroși oaspeți, precum și a mii de credincioși, mulți dintre ei fiind îmbrăcați în straie populare specifice Țării Năsăudului.

Scurt istoric

Piatra de temelie a noului lăcaș de cult, pus sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este și ocrotitorul spiritual al orașului-stațiune Sângeorz-Băi, a fost pusă în data de 6 august 2019, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, iar construcția propriu-zisă a început în luna octombrie a aceluiași an, lucrările fiind coordonate de prof. Ștefan Borgovan, în calitate de constructor. Lăcașul este proiectat de către Pop Dumitru și Traian Costan, după unul din proiectele de biserici ce a aparținut vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan.

La data de 8 noiembrie 2020, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a sfințit cele două cruci care au fost așezate pe turlele lăcașului de cult, iar la data de 13 aprilie 2022, Mitropolitul Andrei a sfințit cele trei clopote care au fost montate în turnul clopotniță al lăcașului de cult. Clopotele au fost achiziționate cu sprijinul unei familii de credincioși și al Primăriei Sângeorz-Băi, fiind realizate la Turnătoria „Turbonef” din Râmnicu Vâlcea. Clopotul mare are 300 de kilograme, cel mijlociu 204, iar cel mic 107 kilograme.

La sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, luni, 21 noiembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat lucrările efectuate până în prezent la noua biserică parohială și a oficiat prima Sfântă Liturghie în acest lăcaș de cult care a fost ridicat în doar trei ani.

În perioada 2024-2025, biserica a fost împodobită cu pictură, realizată în tehnica frescă de către Stanislav Grecu, împreună cu echipa sa. De asemenea, a fost înzestrată cu mobilier bisericesc din lemn de stejar.

Noul locaș de cult a fost construit în curtea bisericii vechi, ctitorie a preotului profesor Ioan Bunea, și aparține Parohiei Sângeorz-Băi II. Aceasta deservește comunitatea din stațiune, precum și pe tinerii care se află în tabere la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea”, aflat tot în curtea parohiei.

Comunitatea parohială este păstorită de preotul Paul Gavriloaie, care este secretarul Protopopiatului Năsăud și directorul Centrului Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din orașul-stațiune.

Ca încununare a acestor lucrări, toate desfășurate sub coordonarea preotului paroh Paul Gavriloaie, în Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor; Soborul Sfintelor Femei Românce), 26 aprilie 2026, biserica a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului