Biserica și Casa Regală în perioada interbelică: Între loialitate statală și provocări politice | interviu cu Dr. Paul Ersilian Roșca, Directorul Muzeului Mitropoliei Clujului

„Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918–1947” | Dr. Paul Ersilian Roșca

Perioada interbelică reprezintă unul dintre cele mai importante capitole din istoria României moderne, capitol marcat de consolidarea statului național, dar și de numeroase provocări politice și sociale. În acest context, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală au avut un rol esențial în definirea identității și direcției societății românești. Despre aceste interacțiuni, dar și despre complexitatea raporturilor dintre cele două instituții, am dialogat Dr. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, autorul volumului „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918–1947”, apărut la Editura Renașterea.

Vorbind despre motivația alegerii acestei teme, invitatul nostru a subliniat complexitatea și actualitatea ei în spațiul istoriografic românesc și faptul că perioada 1918–1947 este una definitorie pentru evoluția României, iar relațiile dintre Biserică și Casa Regală reflectă, în mod fidel, dinamica politică și socială a vremii. Discuția a evidențiat principalele repere istorice ale acestei relații, de la momentul Marii Uniri până la abdicarea Regelui Mihai, reliefând atât colaborarea instituțională, cât și tensiunile apărute în anumite contexte. Sunt analizate mecanismele prin care cele două instituții au conlucrat, dar și momentele în care interesele sau viziunile au intrat în divergență.

În cadrul dialogului, Dr Paul Ersilian Rpșca a explicat influența contextului politic asupra deciziilor Bisericii, explicând, cum modul în care schimbările de regim și presiunile ideologice au determinat poziționări diferite ale ierarhilor, într-o perioadă marcată de instabilitate. De asemenea, este abordată relația dintre Carol al II-lea și Miron Cristea, una dintre cele mai sensibile și controversate teme ale epocii. Analiza scoate în evidență modul în care factorul politic a influențat viața religioasă și deciziile instituționale.

Lucrarea „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918–1947” se remarcă printr-un aparat documentar solid, bazat pe cercetarea unor importante surse arhivistice: documente diplomatice, arhive ale Casei Regale, precum și fonduri arhivistice centrale. Toate acestea contribuie la conturarea unei imagini nuanțate și bine fundamentate a perioadei analizate. Între contribuțiile importante ale volumului se numără reinterpretarea unor momente controversate, formularea de ipoteze noi și integrarea unei cantități semnificative de informații inedite în circuitul științific.

În final, dialogul subliniază relevanța acestei teme pentru prezent. Relația dintre Biserică și stat, așa cum s-a configurat în perioada interbelică, oferă repere utile pentru înțelegerea echilibrului dintre instituții și a rolului acestora în societate.

Așa cum remarcă acad, Ioan Bolovan, într-o apreciere din prefață: „Lucrarea dr. Paul Ersilian Roșca tratează tema relațiilor dintre Biserica Ortodoxă din România Mare și Casa Regală după Unire până la abdicarea din 30 decembrie 1947. […] Imensa cantitate de informație inedită, obținută în urma investigării arhivelor diplomatice, ale Casei Regale și a altor fonduri arhivistice, conferă greutate demersului restitutiv.”

Apreciind în mod deosebit lucrarea riguroasă și bine documentată, care aduce în prim-plan nu doar fapte istorice, ci și nuanțele unei epoci marcate de decizii dificile și contexte complexe, Radio Renașterea mulțumește autorului pentru prezență și pentru această contribuție valoroasă la înțelegerea istoriei noastre.