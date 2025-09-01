Biserica „Soborul Maicii Domnului” din Făget a fost sfințită de Mitropolitul Andrei și Episcopul Benedict

Duminică, 31 august 2025, în Duminica a XII-a după Rusalii, a fost sfințită biserica Parohiei „Soborul Maicii Domnului” din cartierul clujean Făget, din cadrul Protopopiatului Ortodox Cluj-Napoca. Slujba de târnosire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul rostit după Slujba de Sfințire a bisericii, Mitropolitul Andrei a explicat rânduiala liturgică a târnosirii, precizând semnificația ungerii pereților cu Sfântul și Marele Mir, stropirii cu apă sfințită și așezării Sfintelor Moaște în piciorul Sfintei Mese.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în continuare pe un altar amenajat în curtea bisericii. Din soborul slujitor au făcut parte arhidiaconii Claudiu Grama și Iustin Pop, consilieri eparhiali; părintele Alexandru Ciui, protopopul municipiului Cluj-Napoca; părintele Vasile Nemeș, inspector eparhial; părintele profesor Ioan Bizău; părintele paroh Petru-Călin Cotîrlă, precum și alți preoți invitați din împrejurimi.

După citirea pericopei evanghelice, unde a fost redată întâlnirea Domnului Hristos cu tânărul bogat, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a rostit cuvântul de învățătură.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupurile vocale „Sotirios” și „Theotokos”, iar la momentul chinonicului au cântat pricesne interpreții de muzică populară Vlăduța Lupău și Ovidiu Purdea Someș.

La finalul slujbei, preotul paroh Petru-Călin Cotîrlă a fost distins cu „Crucea Transilvană”, cea mai înaltă distincție acordată clericilor de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. De asemenea, ctitorii principali ai bisericii au primit ordine bisericești și diplome de aleasă cinstire. Părintele paroh a mulțumit ierarhilor, credincioșilor și tuturor celor care au susținut ridicarea bisericii, prezentând parcursul lucrărilor și efortul comunității. Totodată, și-a arătat recunoștința față de Dumnezeu și Fecioara Maria pentru binecuvântarea de a se încununa ridicarea bisericii tocmai în anul centenar al Patriarhiei Române.

Evenimentele au fost încheiate cu îndemnul Părintelui Mitropolit Andrei, adresat tinerilor dar și celor responsabili de educarea acestora, de a participa în fiecare duminică și sărbătoare la slujbele oficiate în biserica proaspăt sfințită.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Română „Soborul Maicii Domnului” din Făget, municipiul Cluj-Napoca, a fost înființată în anul 1998, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania. La început, slujbele s-au desfășurat în casele credincioșilor, iar ulterior, pe un teren donat de credinciosul Dușa Alexandru, s-a ridicat prima biserică, de mici dimensiuni, sfințită în data de 25 iulie 1999.

În anul 2009, părintele Petru-Călin Cotîrlă a fost numit paroh și a început demersurile pentru construirea unei noi biserici, mai mari, adaptate numărului tot mai ridicat de credincioși. Lucrările au fost precedate de obținerea unei noi donații de teren și de demolarea bisericii vechi. La data de 13 iulie 2013, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a pus piatra de temelie a noii biserici. Din toamna aceluiași an, s-a început slujirea în demisolul amenajat, iar în 27 decembrie 2018 a fost oficiată prima Sfântă Liturghie în spațiul liturgic principal, nou construit.

Construcția s-a desfășurat etapizat. S-au realizat lucrările de zidărie, turnare a cupolei centrale, montarea geamurilor și a acoperișului, instalațiile interioare și lucrările de finisaj. S-au adăugat mozaicuri exterioare, vitralii și mobilier bisericesc sculptat. Iconostasul a fost executat din lemn de stejar la Târgu Lăpuș de Viorel Mihiș. Mozaicurile din exterior au fost realizate de Claudiu Opaină din București. În anul 2021 s-au sfințit icoanele de mozaic de pe fațadă.

Pictura interioară a fost începută în vara anului 2023, fiind realizată de Florin Olari din Făget. Lucrările au fost încheiate în noiembrie 2024. În paralel s-a placat cu granit intrarea și soclul bisericii și s-au executat balustrade, scări și alte dotări interioare. În anul 2025 au fost finalizate ultimele lucrări de finisaj, inclusiv pridvorul lateral și mobilierul liturgic.

La data de 31 august 2025, biserica a fost târnosită de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, înconjurați de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Foto: Ionuț Chifa / Episcopia Sălajului