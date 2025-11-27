Bistrița marchează Ziua Națională prin Concertul Extraordinar „Nu uita că ești român”

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Instituția Prefectului, Primăria și Consiliul Local Bistrița, Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” și Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud organizează luni, 1 decembrie 2025, un amplu eveniment dedicat Zilei Naționale a României.
Manifestările vor avea loc pe pietonalul „Liviu Rebreanu”, în aer liber, începând cu ora 15:00, când este programată tradiționala paradă militară, urmată, de la ora 16:00, de Concertul Extraordinar „Nu uita că ești român”.
Spectacol artistic cu artiști îndrăgiți ai județului
Pe scenă vor urca soliștii Ansamblului Profesionist „Dor Românesc” din Bistrița:
Domnica Dologa
Mirela Petruș
Anuța Motofelia
Cristina Retegan
Oana Matei Coruți
Cristina Bugnar
Georgiana Păduraru Cigu
Nicolae Cioancă
Lenuța Purja
Invitații speciali ai ediției din acest an sunt:
Cornelia Ardelean Archiudean
Alexandru Pugna
Întregul spectacol va fi acompaniat de Orchestra Ansamblului Profesionist „Dor Românesc”, sub bagheta dirijorului Horațiu Cigu.
Coregrafia artistică este semnată de Adrian Pașcu.
Prezintă: MENUȚ MAXIMINIAN
O celebrare a identității românești
Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea bistrițeană, într-o atmosferă de sărbătoare, recunoștință și bucurie națională, prin cântec, tradiție și prezența celor mai reprezentativi artiști ai județului.