Bistrița marchează Ziua Națională prin Concertul Extraordinar „Nu uita că ești român”

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Instituția Prefectului, Primăria și Consiliul Local Bistrița, Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” și Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud organizează luni, 1 decembrie 2025, un amplu eveniment dedicat Zilei Naționale a României.

Manifestările vor avea loc pe pietonalul „Liviu Rebreanu”, în aer liber, începând cu ora 15:00, când este programată tradiționala paradă militară, urmată, de la ora 16:00, de Concertul Extraordinar „Nu uita că ești român”.

Spectacol artistic cu artiști îndrăgiți ai județului

Pe scenă vor urca soliștii Ansamblului Profesionist „Dor Românesc” din Bistrița:

Domnica Dologa

Mirela Petruș

Anuța Motofelia

Cristina Retegan

Oana Matei Coruți

Cristina Bugnar

Georgiana Păduraru Cigu

Nicolae Cioancă

Lenuța Purja

Invitații speciali ai ediției din acest an sunt:

Cornelia Ardelean Archiudean

Alexandru Pugna

Întregul spectacol va fi acompaniat de Orchestra Ansamblului Profesionist „Dor Românesc”, sub bagheta dirijorului Horațiu Cigu.

Coregrafia artistică este semnată de Adrian Pașcu.

Prezintă: MENUȚ MAXIMINIAN

O celebrare a identității românești

Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea bistrițeană, într-o atmosferă de sărbătoare, recunoștință și bucurie națională, prin cântec, tradiție și prezența celor mai reprezentativi artiști ai județului.