BRÂNCUȘI 150. Teatrul Național „Lucian Blaga” marchează anul Constantin Brâncuși într-un mod inedit

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, vă invităm joi, 19 februarie 2026, la Teatrul Național „Lucian Blaga”, în Studioul Euphorion, unde vom sărbători împreună acest moment semnificativ pentru cultura națională prin două evenimente deosebite.

Programul va începe la ora 17:30 cu proiecția documentarului Brancusi, Les métamorphoses de la sculpture (realizat de Alain Fleischer). Filmul a fost produs în 2023 de Artline Films pentru ARTE France în coproducție cu Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Centre Pompidou, fiind realizat cu sprijinul Centre national de cinéma et de l’image, în colaborare cu Institutul Cultural Român. Producția explorează relația artistului cu avangarda europeană, precum și rolul său fundamental în nașterea sculpturii moderne. Proiecția a fost oferită de Institutul Francez din România la Cluj-Napoca, fiind prezentată de Laurence Levasseur, directoarea acestuia.

De la ora 19:00, publicul este așteptat la spectacolul-lectură Coloana nesfârșită de Mircea Eliade, în regia Elenei Ivanca, cu Dan Chiorean, Adriana Băilescu, Cătălin Herlo, Elena Ivanca, Romina Merei, Mihai-Florian Nițu și Dora Mariș. Textul reprezintă o incursiune cu accente poetice și filosofice în biografia lui Brâncuși, marcată de intensele zbateri lăuntrice care au însoțit procesul creării Coloanei Infinitului. Spectacolul va fi urmat de discuții cu publicul.

Accesul este gratuit, pe bază de bilete cu valoare zero, disponibile online pe www.entertix.ro sau la Agenția Teatrală. Pentru buna desfășurare a evenimentului, limita este de patru bilete pe comandă.