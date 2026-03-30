,,Bucură-te Betanie, patria lui Lazăr, că ție îți va arăta minune mare, înviind pe Lazăr din morți”, cântăm la Utrenie, în lunea Săptămânii Floriilor

Relația dintre Iisus Hristos și Betania este una foarte apropiată și bine documentată în Evanghelii. Betania era locul unde Iisus revenea des și unde avea prieteni apropiați.

În apropierea Ierusalim, la doar câțiva kilometri pe versantul Muntelui Măslinilor, se afla Betania, un sat aparent modest, dar care ocupă un loc central în Evanghelii. Aici, Iisus Hristos nu este întâmpinat de mulțimi ostile sau de dispute cu fariseii, ci de prietenie, liniște și iubire sinceră. Betania devine astfel spațiul în care se descoperă în mod profund atât umanitatea, cât și dumnezeirea Sa.

Evanghelia după Luca (10, 38–39) ne introduce în casa Marta și a Maria din Betania: „Marta L-a primit în casa ei”, iar Maria „șezând la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui”. Acest episod dezvăluie două moduri de raportare la Hristos: slujirea activă și contemplarea. Tradiția ortodoxă nu le opune, ci le vede ca fiind chemate la echilibru, dar subliniază prioritatea ascultării cuvântului dumnezeiesc, „partea cea bună” care nu se va lua de la om.

Relația Mântuitorului cu familia din Betania se adâncește în mod dramatic în capitolul 11 al Evangheliei după Ioan, unde este relatată boala și moartea lui Lazăr. Deși Îl iubea pe Lazăr, Iisus întârzie: „a mai rămas două zile în locul în care era” (Ioan 11, 6). Această întârziere nu este nepăsare, ci iconomie dumnezeiască, pentru ca „slava lui Dumnezeu”să se arate. Când ajunge în Betania, Lazăr era deja de patru zile în mormânt.

Momentul întâlnirii cu Maria este de o intensitate aparte: „Iisus a plâns” (Ioan 11, 35). Acest verset, cel mai scurt din Scriptură, are o profunzime teologică imensă în spiritualitatea ortodoxă. Lacrimile lui Hristos nu sunt doar expresia compasiunii umane, ci mărturia realității întrupării: Dumnezeu plânge pentru om. În același timp, ele prefigurează biruința asupra morții. Strigătul „Lazăre, vino afară!” (Ioan 11, 43) nu este doar o chemare adresată unui mort, ci o anticipare a învierii de obște.

Betania devine astfel locul în care moartea este confruntată direct și învinsă. Minunea învierii lui Lazăr are un rol decisiv în economia mântuirii: ea întărește credința ucenicilor, dar în același timp provoacă hotărârea autorităților de a-L pierde pe Iisus (Ioan 11, 53). Astfel, Betania nu este doar locul vieții, ci și pragul Patimilor.

Cu șase zile înainte de Paști, Iisus revine în Betania (Ioan 12, 1). Aici are loc ungerea cu mir, când Maria „a uns picioarele lui Iisus” (Ioan 12, 3). Gestul ei este interpretat de Mântuitor ca pregătire pentru îngroparea Sa. În tradiția ortodoxă, acest act este văzut ca o jertfă a iubirii curate și ca o recunoaștere tainică a identității Sale mesianice. În contrast cu calculul lui Iuda, Maria oferă fără măsură.

De asemenea, Evanghelia după Matei (21, 17) arată că, în zilele dinaintea Patimilor, Iisus „ieșea din cetate și înnopta în Betania”. Astfel, satul devine loc de retragere și odihnă, un refugiu în fața tensiunii crescânde din Ierusalim.

În epoca respectivă, Betania era probabil un sat de oameni simpli – agricultori, păstori sau mici meșteșugari. Numele este uneori interpretat ca „casa săracilor” sau „casa suferinzilor”, ceea ce se leagă de faptul că în apropiere ar fi putut exista bolnavi sau marginalizați (după unele tradiții). Tot aici întâlnim și casa lui Simon leprosul: ,,Iar Iisus fiind în Betania, în casa lui Simon leprosul…”( Matei 26,6) Acest detaliu arată că Betania era un loc unde Iisus intra în contact cu oameni considerați marginali de societate.

Tot în apropierea Betaniei are loc Înălțarea Domnului (Luca 24, 50–51). Acest detaliu închide simbolic cercul: locul prieteniei și al lacrimii devine locul binecuvântării și al slavei. Betania nu este doar un punct geografic, ci un spațiu teologic profund. Aici, Iisus Hristos Se descoperă ca Prieten, ca Om adevărat care plânge, dar și ca Dumnezeu adevărat care înviază morții. În lumina tradiției ortodoxe, Betania rămâne icoana sufletului care Îl primește pe Hristos: un loc al ospitalității, al credinței și al întâlnirii personale cu Dumnezeu.