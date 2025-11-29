Bucuria Crăciunului va învălui Parcul Operei

Opera Română clujeană propune prima ediție a unui eveniment care va transforma centrul orașului într-un spațiu al luminii și al emoției împărtășite

În așteptarea marii Sărbători a Nașterii Domnului, Opera Națională Română Cluj-Napoca invită publicul clujean la un eveniment de suflet: Christmas Opera Fair – un târg de Crăciun născut din dorința de a celebra tradiția, lumina și bucuria de a fi împreună.

Între 28 noiembrie și 7 decembrie, Parcul Ștefan cel Mare se va transforma într-un tărâm al luminii și al emoției, un loc în care arta, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios. Vizitatorii vor fi întâmpinați de o scenă decorată tematic, de reprezentarea Nașterii Domnului – simbol al speranței și iubirii divine, de spectacole și concerte de colinde, precum și de 14 căsuțe din lemn cu produse tradiționale, artizanale, delicii de sezon și frumoase decorațiuni de Crăciun. Nu vor lipsi îndrăgitul Moș Crăciun, colțurile foto tematice și muzică ambientală, care vor da culoare și viață acestui spațiu de poveste.

Târgul se va deschide vineri la ora 16:00 până la ora 22:00, cu aprinderea oficială a luminilor de sărbătoare, continuă în weekend și pe 1 Decembrie între 12:00 și 22:00, iar în timpul săptămânii vă așteptăm de marți până vineri între 16:00 și 22:00, revenind apoi la programul de weekend — 12:00–22:00. În fiecare seară, de la ora 18:00, scena va găzdui momente muzicale dedicate Crăciunului, susținute de coruri de copii și tineri, ansambluri locale și artiști ai comunității. În weekend, între orele 13:00–16:00, vizitatorii sunt invitați la ateliere creative de pictură și împâslire cu lână, deschise atât copiilor, cât și adulților. Mult-așteptata întâlnire cu Moș Crăciun va avea loc în perioada 1–4 decembrie, între orele 18:30–20:00, iar unul dintre sponsorii evenimentului va oferi fotografii gratuite, cu print pe loc, pentru amintiri de neuitat.

Prin acest eveniment, ne propunem să readucem în inima orașului bucuria Crăciunului autentic românesc. De aceea, în fiecare zi, publicul se va putea bucura de colinde tradiționale și momente muzicale oferite cu generozitate de coruri și grupuri artistice din comunitate. Această varietate de voci și energii conferă târgului o atmosferă caldă și vibrantă, o celebrare a ceea ce ne aduce împreună: lumina colindelor, frumusețea tradițiilor și emoția sărbătorilor de iarnă.

Concertele vor reprezenta momentul special al fiecărei zile de eveniment – colindarea în ieslea amenajată în centrul parcului fiind un gest menit să redea sensul profund al Crăciunului: întâlnirea cu Pruncul Hristos prin cânt, lumină și bucurie curată.

Christmas Opera Fair nu este doar un târg – este o celebrare a luminii și a comuniunii, un loc unde cultura, tradiția și emoția se întâlnesc sub semnul frumosului. Prin implicarea corurilor de tineri, a copiilor și a artiștilor comunității, a momentelor de colindă autentică și a atmosferei pline de căldură, târgul devine o sărbătoare vie a speranței și a bucuriei împărtășite.

Programul complet, precum şi detaliile legate de corurile invitate sunt disponibile pe operacluj.ro, secțiunea Christmas Opera Fair.

Acest eveniment este organizat de Opera Națională Română Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului