Bucuria revederii cu publicul clujean – Paweł Kapuła – dirijor & Daniel Ciobanu – pian

Vineri, 24 mai 2024, ora 19, Abonament 27, la Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, Paweł Kapuła dirijor și Daniel Ciobanu pian

George Gershwin, Concertul pentru pian în Fa major

Nikolai Rimski-Korsakov, Şeherezada (solo vioară: Ana Török)

Paweł Kapuła (dirijor) și Daniel Ciobanu (pian) revin în atenția melomanilor clujeni, pășind din nou pe scena sălii Auditorium Maximum a Colegiului Academic, în compania Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, pentru a oferi publicului un concert de excepție din programul căruia fac parte lucrări semnate de George Gershwin și Nikolai Rimski-Korsakov (Şeherezada – solo vioară: Ana Török). Concertul va avea loc în data de 24 mai 2024 și va începe la ora 19.00

Despre lucrări

Concertul pentru pian în Fa major aparținând compozitorului american George Gershwin a fost compus în vara anului 1925 și prezentat publicului la data de 3 decembrie 1925 la Carnegie Hall din New York în interpretarea Orchestrei Simfonice din New York sub bagheta dirijorului Walter Damrosch, avându-l ca interpret pe compozitorul însuși. Ca și celelalte lucrări orchestrale ale lui Gershwin, și în concertul pentru pian sunt prezente influențe ale muzicii jazz.

Concertul pentru pian este un moment important în cariera compozițională a lui Gershwin deoarece a orchestrat el însuși lucrarea, spre deosebire de Rapsodia albastră care a fost orchestrată de Ferde Grofé.

Șeherazada este o suită simfonică compusă de Rimski-Korsakov, având la bază cele O mie și una de nopți. Această lucrare orchestrală combină două trăsături tipice ale muzicii rusești în general și ale lui Rimski-Korsakov în special: o orchestrație strălucitoare, plină de culoare și interesul față de Orient, care a avut un rol important în istoria Rusiei imperiale, precum și pentru orientalism în general. Numele Șeherezada provine de la personajul principal Șeherezada din O mie și una de nopți. Suita este una dintre cele mai populare lucrări ale lui compozitorului rus.