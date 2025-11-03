Bucurie duhovnicească la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej

Luni, 3 noiembrie 2025, când Biserica Ortodoxă a pomenit Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida, Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej a trăit un moment de mare bucurie duhovnicească.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Slujba a început la ora 10:00, în prezența unui număr mare de credincioși, autorități civile și militare.

În cuvântul de învățătură, părintele exarh a vorbit despre pilda vieții Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, „purtătorul de biruință”, care și-a jertfit viața pentru mărturisirea Adevărului – adică a lui Hristos. Totodată, i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul sfântului și să mărturisească, la rândul lor, credința și adevărul, în orice împrejurare.

De asemenea, Părintele Dumitru Cobzaru l-a felicitat pe starețul așezământului monahal, protos. Rafail Kozma, pentru buna desfășurare a lucrărilor de ctitorire a mănăstirii, îndemnând credincioșii să sprijine în continuare ridicarea și înfrumusețarea acestui loc de rugăciune.

La rândul său, părintele stareț a mulțumit invitatului pentru slujirea arhierească și i-a oferit, în semn de prețuire, o icoană a Maicii Domnului. Totodată, a adresat mulțumiri tuturor celor care sprijină prin rugăciune și faptă ctitoria monahală de la Dej.

La finalul Sfintei Liturghii au fost sfințite crucile care vor fi așezate pe casa monahală.

Sărbătoarea s-a încheiat într-o atmosferă de rugăciune și bucurie, la care au participat numeroși credincioși din Dej și împrejurimi, reprezentanți ai autorităților locale, ctitori și binefăcători ai mănăstirii.

Scurt istoric

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Dej, Protopopiatul Dej, județul Cluj, a fost înființată la data de 1 iunie 2022, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Mănăstirea este situată în locul numit „Dealul Bacăului”, terenul fiind donat de Parohia Dej II, prin generozitatea și bunăvoința preoților (pr. Cătălin Feier și pr. Emil Sabadîș) și a credincioșilor acestei parohii.

Într-un timp foarte scurt, cu ajutorul multor binefăcători, a fost edificat Altarul de vară, clopotnița și o casă monahală unde a fost amenajat un paraclis provizoriu, până la edificarea ansamblului monahal.

La data de 21 aprilie 2024, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie și a sfințit crucile care ulterior au fost așezate pe altarul de vară și pe clopotnița mănăstirii.

Foto credit: Dumitru Cucura

Mai multe poze AICI