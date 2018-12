Bucurie pentru 900 de copii rromi din Pata Rât. Camionul de Crăciun a ajuns pentru al 8-lea an consecutiv la ei

Copiii rromi din zona Pata Rât a Municipiului Cluj-Napoca au primit daruri, astăzi, 29 decembrie 2018, pentru al 8-lea an consecutiv prin implicarea sectorului misionar-social al Arhiepiscopiei Clujului, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, prezent cu această ocazie în mijlocul comunităților rrome.

Cadourile au venit din partea organizației germane „Die Johanniter” care, în colaborare cu Asociația Tășuleasa Social din județul Bistrița-Năsăud, derulează, încă din anul 2001, Campania „Camionul de Crăciun”. Prin această campanie, sunt aduse din Germania cadouri pentru copiii cu situație defavorizată din Romania.

În acest an au venit în țară 28 de camioane, 18 dintre acestea fiind trimise în zona de nord a României, dintre care unul destinat comunității de rromi din zona Pata Rât. Celor aproximativ 900 de copii din cele patru comunități de rromi din Pata Rât le-au fost împărțite 900 de pachete, constând în obiecte de igiena, dulciuri, alimente, îmbrăcăminte și rechizite.

La împărțirea pachetelor au fost prezenți, din partea Arhiepiscopiei Clujului: consilierul misionar-social, Liciuniu Câmpean, președintele Asociației ortodoxe social-misionar-culturale pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”, Crăciun Ioan Lăcătuș, precum și preotul comunității de rromi din Pata Rât, părintele Gelu Săvărășan.

Prezent în mijlocul comunităților rrome, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat un cuvânt duhovnicesc și de îmbărbătare pentru anul nou 2019. De asemenea, a mulțumit organizației germane și Asociației Tășuleasa Social pentru că aduc bucurie copiilor din diferite zone ale României de un sfert de veac, printre care și copiilor din zona Pata Rât.

Cu această ocazie, ierarhul a vizitat a doua biserică care se construiește pentru credincioșii din comunitățiile de acolo.

Povestea Camionului de Crăciun

Povestea Camionului de Crăciun a început în 1993, la iniţiativa postului german de radio Antenne Bayern şi a organizaţiei germane „Die Johanniter Unfall-Hilfe”, a doua cea mai mare organizaţie din Europa.

În fiecare an, copiii din Germania împachetează cadouri pentru copiii din Estul Europei. O parte dintre aceste pachete ajung prin Tăşuleasa Social, la copiii din județele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi în alte judeţe din ţară. De când Tăşuleasa Social organizează această acţiune, numărul cadourilor oferite a depăşit cifra de 110.000.

„Camionul de Crăciun este o acţiune iubită şi cunoscută. La un moment dat, ne-am gândit că ar trebui să ne oprim pentru că avea un aspect social atunci, în 2001, când am început-o. Între timp însă, s-a transformat într-o minunată acţiune de voluntariat. Acum patru ani, după Camionul de Crăciun, am început Ziua Voluntarilor Mici. Faptul că anul acesta, prin Tăşuleasa Social, 21.400 de copii din mai multe judeţe din Transilvania primesc cadouri, mi se pare fantastic. Este o acţiune cu peste 200 de voluntari. Mergem la Cluj, Sălaj, Sibiu, Mureş, Maramureş, Suceava şi Bistriţa-Năsăud. Anul acesta, încercăm, după 16 ani de activitate, să vedem dacă nu putem şi noi, din România, să mergem în Basarabia să ducem încă două camioane încărcate cu 2000 de cadouri. Ne rămân din Germania două camioane, dar încercăm să mai strângem încă două din România. Deja am pornit această acţiune de ieri.”, a declarat pentru publicația timponline.ro, preşedintele Asociaţiei Tăşuleasa Social, Alin Uhlmann-Uşeriu.