Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Ca să înlături mândria, trebue să te rogi cu lacrimi | Sfantul Talasie Libianul

Vorbe de înțelepciune

Sfantul Talasie Libianul:

„Ca să înlături mândria, trebue să te rogi cu lacrimi, să nu disprețuiești pe nimeni și să primești necazurile cele fără de voie.”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Vorbe de înțelepciune
Iubirea e criteriu de Judecată | Părintele Arsenie Papacioc

Iubirea e criteriu de Judecată | Părintele Arsenie Papacioc

Părintele Arsenie Papacioc: „Porunca iubirii e porunca cea mai mare, de aceea insistă Mântuitorul. Deci e o întrebare justificată; să ne-o punem toţi: „Iubesc sau nu iubesc?”, că e poruncă, dragă! Să nu credeţi că Mântuitorul a vorbit numai pentru veacul respectiv,...