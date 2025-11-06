Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cultură | Eveniment

„Café Gourmand” – recital cameral pe scena Colegiului Academic din Cluj-Napoca

de | nov. 6, 2025

Melomanii clujeni sunt invitați vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic, la un rafinat recital cameral intitulat „Café Gourmand”.

Evenimentul îi va aduce împreună pe Christophe Alvarez (pian), Ion Storojenco (violoncel) și Francis Gallagher (vioară), într-o seară muzicală de excepție ce propune un repertoriu variat, de la romantismul vienez până la ritmurile moderne ale secolului XX.

Publicul va putea asculta lucrări semnate de Franz Schubert (Ständchen pentru pian și violoncel), Fritz Kreisler (Liebeslied, nr. 2 din ciclul Alt-Wiener Tanzweisen pentru pian și vioară), Claude Debussy (Trio în Sol major pentru pian, vioară și violoncel), Astor Piazzolla (Cuatro Estaciones Porteñas – aranjament de José Bragato) și Paul Schoenfeld (Café Music pentru pian, vioară și violoncel).

Recitalul este finanțat din fondurile de cercetare ale Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și face parte dintr-un proiect coordonat de lect. univ. dr. Christophe Alvarez.

Colegiul Academic, vineri, 7 noiembrie 2025, ora 19:00 – o seară dedicată eleganței muzicii de cameră și dialogului rafinat dintre pian, vioară și violoncel.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Cultură | Eveniment
Festivalul „Jocul Fecioresc din Transilvania”, ediția a 39-a

Festivalul „Jocul Fecioresc din Transilvania”, ediția a 39-a

Cea de-a 39-a ediție a Festivalului „Jocul Fecioresc din Transilvania” va avea loc duminică, 9 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca. Evenimentul este organizat de Asociaţia Folclorică „Someşul-Napoca” și...

Dezbatere și prezentare de carte la Memorialul Gherla

Dezbatere și prezentare de carte la Memorialul Gherla

Vineri, 7 noiembrie, de la ora 18:00, Memorialul Gherla găzduiește o dezbatere și o prezentare de carte ce poartă un titlu provocator: „Mitropolitul Bartolomeu Anania și reeducarea de la Aiud – istoria unei controverse memoriale”. Invitatul principal este istoricul...

Conferința Diaspora Științifică Românească – Smart Diapora 2025

Conferința Diaspora Științifică Românească – Smart Diapora 2025

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) va fi gazda unor workshopuri de referință susținute în cadrul Conferinței Diaspora Științifică Românească – Smart Diapora 2025,eveniment organizat alături de celelalte universități membre ale Uniunii Universităților Clujene...