„Café Gourmand” – recital cameral pe scena Colegiului Academic din Cluj-Napoca

Melomanii clujeni sunt invitați vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic, la un rafinat recital cameral intitulat „Café Gourmand”.

Evenimentul îi va aduce împreună pe Christophe Alvarez (pian), Ion Storojenco (violoncel) și Francis Gallagher (vioară), într-o seară muzicală de excepție ce propune un repertoriu variat, de la romantismul vienez până la ritmurile moderne ale secolului XX.

Publicul va putea asculta lucrări semnate de Franz Schubert (Ständchen pentru pian și violoncel), Fritz Kreisler (Liebeslied, nr. 2 din ciclul Alt-Wiener Tanzweisen pentru pian și vioară), Claude Debussy (Trio în Sol major pentru pian, vioară și violoncel), Astor Piazzolla (Cuatro Estaciones Porteñas – aranjament de José Bragato) și Paul Schoenfeld (Café Music pentru pian, vioară și violoncel).

Recitalul este finanțat din fondurile de cercetare ale Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și face parte dintr-un proiect coordonat de lect. univ. dr. Christophe Alvarez.

Colegiul Academic, vineri, 7 noiembrie 2025, ora 19:00 – o seară dedicată eleganței muzicii de cameră și dialogului rafinat dintre pian, vioară și violoncel.