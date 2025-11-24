Călătorie în istoria Marii Uniri, alături de copiii Parohiei „Sfânta Treime” din Bistrița

Duminică, 23 noiembrie, peste 60 de copii din ciclul primar și gimnazial au participat la o activitate interactivă desfășurată la Biserica „Sfânta Treime” din Bistrița, la invitația părintelui paroh Tudor Mudure. Activitatea a fost susținută de Asociația AtelieR de Cuvinte, prin prof. Laura-Mariana Vultur, în calitate de povestitor și formator.

Copiii, împărțiți în trei cete simbolice – moldoveni, olteni și ardeleni – au pornit, cu steaguri tricolore în mâini, într-o călătorie imaginară spre Alba Iulia, orașul-simbol al Marii Uniri. Prin joc de rol, poveste și dialog, cei mici au făcut cunoștință cu marii domnitori ai istoriei românilor.

Mai întâi, l-au întâlnit pe Ștefan cel Mare, care „a militat pentru unirea tuturor românilor” și care, prin grijă față de românii din Transilvania, a ctitorit biserica din Feleac, întemeind Mitropolia de care aparținem și astăzi. A urmat Mihai Viteazul, primul domnitor care a reușit, chiar și pentru scurt timp, unirea celor trei țări românești în anul 1600.

Copiii s-au familiarizat apoi cu harta României din 1918 și cu drumul fiecărei provincii spre Unire: Basarabia la 27 martie, Bucovina la 28 noiembrie, apoi Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul, care au votat Unirea la 1 decembrie 1918, în Sala Unirii din Alba Iulia, prin cei peste 1.200 de delegați prezenți.

Au aflat și despre prezența reprezentanților județului Bistrița-Năsăud la acel moment istoric: 62 de delegați și 11 personalități marcante – între care Alexandru Vaida-Voievod, notarul Adunării Naționale Laurențiu Oanea, Solomon Haliță, episcopul greco-catolic Iuliu Hossu și episcopul ortodox Miron Cristea.

De asemenea, au descoperit povestea Mariei Victor Onișor, singura femeie delegat din Bistrița care a intrat în Sala Unirii cu credențional.

Un moment de mare impact a fost evocarea celor 100.000 de români adunați pe Câmpul lui Horea, unde episcopul Iuliu Hossu a citit Proclamația de unire, rostind cuvintele care au rămas în conștiința națională:

„Precum ne vedeți azi îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români!”

Copiii au făcut cunoștință și cu Samoilă Mârza, fotograful oficial al Marii Uniri, care – deși nu a fost lăsat să intre în Sala Unirii – a realizat, pe Câmpul lui Horea, singurele cinci fotografii care documentează evenimentul.

Activitatea s-a încheiat printr-un moment de emoție: copiii au intonat împreună cântecul patriotic „Și e despre tine, dulce Românie”, rostind la final urarea:

„Trăiască România dodoloață!”

Impresiile copiilor și ale părinților

La final, participanții au împărtășit, cu entuziasm, gândurile lor:

„A fost o activitate foarte frumoasă” – Lucas, 12 ani.

„Mi-au plăcut informațiile despre delegații din județul nostru. Mi-am îmbogățit cultura generală” – Iulia, 10 ani.

O mamă a relatat cu emoție: „Rebeca (6 ani) a fost foarte încântată. Cel mai mult i-a plăcut când a jucat rolul gardianului care nu lasă pe nimeni să intre fără credențional.”

Alți părinți au apreciat faptul că cei mici au fost implicați activ, au descoperit povești mai puțin cunoscute – precum cea a Mariei Victor Onișor sau a fotografului Samoilă Mârza – și au urmărit cu interes imaginile și documentele prezentate.

Activitatea s-a încheiat într-o atmosferă luminoasă, printr-un scurt moment de colinde coordonat de doamna profesoară Țurca Nicoleta, care i-a introdus pe copii în bucuria și simplitatea tradițiilor strămoșești. Cei mici au învățat colinde precum „Am pornit cu colindatul”, „Vine Crăciun mâniosu’” și „Asta-i seară luminoasă”.

Text: Profesor Vultur Laura-Mariana

preluare: Rasunetul.ro