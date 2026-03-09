Campania „Dăruiește celor nevoiași – să facem împreună o bucurie” la Biserica „Din Deal” din Cluj-Napoca

Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” – Biserica „Din Deal” din Cluj-Napoca organizează, în această perioadă, o campanie socială dedicată persoanelor aflate în dificultate, în apropierea marii sărbători a Învierii Domnului.

Sub îndemnul „Dăruiește celor nevoiași – să facem împreună o bucurie”, credincioșii sunt invitați să se alăture acestei inițiative prin donații în produse sau prin sprijin financiar, pentru a aduce lumină și speranță în casele celor care au nevoie de ajutor.

Pot fi donate alimente neperisabile și produse igienico-sanitare, care vor fi transformate în pachete de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate. Donațiile în produse pot fi depuse la sediul parohiei până la data de 6 aprilie 2026, la Biserica „Din Deal”.

Cei care doresc să susțină campania pot face și donații financiare, în următoarele conturi:

RO76 RNCB 0106 0266 1116 0001

RO98 BTRL RONC RT06 0257 7801

Fiecare donație se va transforma într-un pachet de sprijin pentru o persoană aflată în nevoie, contribuind la aducerea unei bucurii în pragul Sfintelor Paști.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta organizatorii la numărul de telefon 0723 690 203.

Acțiunea se desfășoară la Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” – Biserica „Din Deal”, situată pe strada Bisericii Ortodoxe nr. 10, în Cluj-Napoca.