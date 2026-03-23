Campania „Dăruind vei dobândi”, organizată la Dej în apropierea sărbătorii Paștilor

În apropierea sărbătorii Învierii Domnului, Protopopiatul Ortodox Dej, prin Asociația Filantropia Dej, organizează ediția a XI-a a campaniei caritabile „Dăruind vei dobândi”, dedicată sprijinirii copiilor și vârstnicilor aflați în situații de vulnerabilitate.

Inițiativa își propune să aducă bucuria sărbătorii pascale și în casele celor care trec prin dificultăți, prin colectarea de alimente neperisabile, haine noi, dulciuri, fructe și produse de strictă necesitate.

Organizatorii subliniază că adevărata bucurie a Învierii se arată și prin grija față de aproapele, iar fiecare gest de milostenie poate aduce lumină atât în viața celui care primește, cât și în viața celui care oferă.

Cei care doresc să se implice în această campanie pot aduce darurile la bisericile din care fac parte sau la sediul Asociației Filantropia Dej, situat pe strada Crișan nr. 9B.

Pentru informații suplimentare, organizatorii pot fi contactați la telefon 0754 611 191 sau la adresa de e-mail filantropia@protopopiatulortodox.ro.

Prin această inițiativă, organizatorii își doresc ca sărbătoarea Sfintelor Paști să devină un prilej de solidaritate și iubire creștină, aducând sprijin și speranță celor mai vulnerabili membri ai comunității.