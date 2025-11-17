Campania de Crăciun 2025: „Îmbracă un copil orfan și sprijină pe cei nevoiași” – ediția a VII-a

Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud lansează și în acest an Campania de Crăciun, ajunsă la ediția a VII-a, sub genericul „Îmbracă un copil orfan și sprijină pe cei nevoiași”. În duhul Sărbătorii Nașterii Domnului, organizatorii îi îndeamnă pe credincioși să răspundă cu iubire chemării la milostenie și solidaritate creștină: „Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii!” (2 Corinteni 6,2).

Crăciunul devine astfel un timp de lumină și comuniune, în care darurile făcute celor singuri, bolnavi sau lipsiți de sprijin devin mângâiere, speranță și bucurie împărtășită.

Beneficiarii campaniei

Asociația își propune să sprijine:

copii orfani;

copii cu dizabilități;

copii din familii monoparentale sau numeroase, cu situație dificilă;

persoane în vârstă, singure sau bolnave;

persoane cu deficiențe de auz;

persoane private de libertate.

Lista cu 523 de copii și persoane nevoiașe poate fi consultată pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud. Printre beneficiari se află și familii numeroase, unele cu până la 11 membri.

Ce se dorește a fi oferit

Darurile propuse sunt haine noi, ghete călduroase și pachete tradiționale de Crăciun — semne ale iubirii creștine care aduc alinare celor aflați în lipsuri sau suferință. Anul trecut, cu sprijinul oamenilor de bine, au fost ajutate peste 1.000 de persoane.

Cum te poți implica

Cei care doresc să sprijine campania pot alege un beneficiar din listă, iar numele acestuia va fi notat ca „rezervat”. Pachetele se pregătesc conform indicațiilor și se aduc la sediul Asociației.

Se pot face donații și în contul:

Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Bistrița-Năsăud

IBAN: RO09RNCB0038130592410001

(cu mențiunea „Dar de Crăciun”)

Contact și predare pachete

Sediul Asociației: Bistrița, Piața Unirii nr. 9 (Cantina Socială „Sfânta Filofteia”)

Contact prin telefon, mesaj sau comentariu la postarea oficială de pe pagina Asociației.

Data limită: 16 decembrie

Organizatorii invită întreaga comunitate să se alăture acestei lucrări filantropice, pentru ca lumina și bucuria Crăciunului să ajungă în cât mai multe case.