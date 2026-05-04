Campania de donare de sânge „Donăm împreună – UBB dă startul!”

Universitatea Babeș-Bolyai organizează, în perioada 4–8 mai 2026, cea de-a XIV-a ediție a campaniei de donare de sânge „Donăm împreună – UBB dă startul!”.

Campania se va desfășura de luni până vineri, în intervalul orar 07:30–13:30, la sediul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Cluj (str. Nicolae Bălcescu nr. 18).

Persoanele interesate să doneze sânge se pot înscrie accesând aplicațiile: https://donorium.ro/ sau https://bloodochallenge.com/

Printre partenerii care s-au alăturat în acest an inițiativei UBB se numără: Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, FC Universitatea Cluj.

Donatorii vor beneficia de acces gratuit la meciul FC Universitatea Cluj – FC Rapid București, programat în 9 mai 2026.

Având în vedere numărul ridicat de participanți, doar persoanele înscrise prin aplicațiile mai sus indicate vor putea dona.