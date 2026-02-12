Campania de donare de sânge ,,Uniți pentru viață’’ organizată de ASCOR Cluj

În perioada 16-20 februarie, Asociația Studenților Creștini Ortodocși din Cluj-Napoca invită cât mai mulți oameni să se alăture unei cauze importante: donarea de sânge. Campania de donare se va desfășura zilnic, între orele 08:00 și 13:30, la Centrul Regional de Transfuzii Cluj, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 18.

Având în vedere deficitul major de sânge la nivel național, iar nevoia de sânge pentru transfuzii, intervenții chirurgicale și alte situații neprevăzute fiind tot mai mare, ASCOR dorește să mobilizeze comunitatea locală pentru a veni în sprijinul celor aflați în nevoie.

Participarea la campanie nu doar că va contribui la rezolvarea unei probleme, dar va aduce și satisfacția de a salva vieți umane, devenind un adevărat exemplu de solidaritate și responsabilitate socială.

Pentru a dona sânge, este necesar ca persoanele să fie apte din punct de vedere medical, iar vârsta lor să fie cuprinsă între 18 și 65 de ani. De asemenea, participanții vor fi informați cu privire la toate criteriile de eligibilitate pentru donarea de sânge.

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Cluj-Napoca face apel la toți cei dispuși să își dedice câteva minute pentru o cauză nobilă, invitându-i să contribuie activ la succesul acestei campanii.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0764721922 sau 0753073055.