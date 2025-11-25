Campania „Împreună reușim – Încalță un copil de Crăciun!”, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, împreună cu Asociația de Tineri Govora și Protopopiatul Ortodox Cluj I, a lansat marți, 25 noiembrie 2025, cea de-a douăsprezecea ediție a campaniei filantropice „Împreună reușim – Încalță un copil de Crăciun!”.

Inițiativa, începută în urmă cu mai bine de cinci ani, are ca beneficiari aproximativ 100 de copii din mediul rural, proveniți din satele arondate Protopopiatului Ortodox Cluj I.

Campania se desfășoară cu binecuvântarea și sprijinul pr. protopop Dan Hognogi, alături de implicarea pr. Florin Ignat și a voluntarilor care susțin constant acest demers.

La finalul campaniei, fiecare copil va primi o pereche de ghete noi, șosete și dulciuri, daruri menite să aducă bucurie în preajma Praznicului Nașterii Domnului și să ofere un mic sprijin familiilor aflate în nevoie.

Campania se desfășoară în perioada 25 noiembrie – 15 decembrie 2025.



Detalii suplimentare sunt disponibile pe paginile de socializare ale Asociației de Tineri Govora.