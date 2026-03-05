Campania umanitară de Paști „Faptele bune – urcuș spre Înviere!”, lansată la Bistrița

În apropierea Sărbătorii Învierii Domnului, Asociația Filantropia Ortodoxă – filiala Bistrița-Năsăud lansează ediția a XII-a a campaniei umanitare „Faptele bune – urcuș spre Înviere!”, desfășurată în perioada Postului Mare. Inițiativa își propune ca bucuria Învierii să ajungă și în casele celor aflați în încercare, oferind sprijin copiilor, vârstnicilor și persoanelor aflate în situații dificile.

Campania se adresează copiilor orfani, copiilor cu dizabilități, familiilor monoparentale sau numeroase care se confruntă cu lipsuri materiale, bătrânilor singuri sau bolnavi, persoanelor cu deficiențe de auz, precum și persoanelor private de libertate care nu au parte de mângâiere în zilele Sfintelor Paști. În atenția organizatorilor se află și 100 de familii aflate în evidența Cantinei Sociale „Sfânta Filofteia” din Bistrița, 50 de persoane private de libertate din Penitenciarul Bistrița și 50 de familii cu deficiențe de auz, precum și alte persoane care vor solicita sprijin.

Prin această campanie, organizatorii își propun să ofere pachete cu alimente și daruri tradiționale de Paști, ca semn al iubirii creștine și al solidarității. Fiecare pachet va conține produse de bază necesare pentru masa de sărbătoare, precum pască, cozonac, ouă, zahăr, făină, ulei, mezeluri, carne, cașcaval și dulciuri, costul estimativ al unui astfel de pachet fiind de aproximativ 400 de lei.

Pe pagina de Facebook a campaniei a fost publicată o listă cu 100 de familii și 50 de persoane aflate în nevoie, iar cei care doresc să ajute pot alege un suflet pe care să îl sprijine. Organizatorii își doresc ca prin această inițiativă cât mai mulți oameni să devină purtători ai bucuriei pascale pentru cei aflați în lipsuri.

Cei care doresc să se implice pot aduce pachete cu alimente la sediul Cantinei Sociale „Sfânta Filofteia”, din Bistrița, Piața Unirii nr. 9, sau pot sprijini campania prin donații financiare.

Donații în cont:

Asociația Filantropia Ortodoxă – Filiala Bistrița-Năsăud

IBAN: RO09RNCB0038130592410001

Mențiune: „Dar de Paști”

Data limită pentru donații este 3 aprilie.