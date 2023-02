Campania umanitară „Mica Bibliotecă”, devine județeană, în acest an la a X-a ediție

În perioada 20-24 Februarie 2023 are loc a X-a ediție a Campaniei Umanitare ”Mica Bibliotecă”. Evenimentul, îi are ca organizatori pe Asociația ”Împreună pentru voi” și Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda. Datorită implicării organizatorilor, partenerilor și participanților din edițiile anterioare, care au constituit un succes exemplar, începând din acest an campania se extinde și va avea un caracter județean, având ca parteneri Grădinița ”Dr Ioan Rațiu” Turda, ”Gradinița ”Sf. Maria” Turda, Grădinița ”Prichindelul isteț” Turda, Grădinița ”Căsuța Piticilor” Turda, Școala gimnazială ”Ioan Opriș” Turda, Școala gimnazială ”Avram Iancu” Turda, Școala gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Școala gimnazială ”Mihai Viteazul” Câmpia Turzii și Școala gimnazială ”Simion Balint” Copăceni”.

Campania durează timp de 5 zile, finalizându-se în 25 Februarie a.c., și își propune, la fel ca în anii anteriori, adunarea de donații de carte (cărţi de poveşti, de colorat, culegeri, reviste, broşuri) și jocuri, prin înființarea de mici biblioteci și mărirea fondului de carte în centrele/locațiile cu copii insituționalizați sau din medii defavorizate din municipiul Turda și împrejurimi. Activitatea are ca obiectiv principal asigurarea unui grad ridicat de acces la cultură a grupurilor dezavantajate de copii, stimularea și formarea intereseului pentru lectură și face parte din Parteneriatul ZÂMBET DE COPIL- O LUME DE POVESTE dintre cele 11 instituții anunțate mai sus. Invităm pe toți cei care doresc să se implice, să aducă la bibliotecă cărți care vor fi donate ulterior unor copilași care se vor bucura de ele.

Donațiile vor fi adunate de Luni până Vineri, între orele 8.30-15.30, la Secția pentru copii a Filialei Oprișani a Bibliotecii Municipale ”Teodor Murășanu” Turda (situată în fostul internat la Liceului Teoretic ”Liviu Rebreanu” Turda, intrarea realizându-se de pe Str Macilor nr 1).