Campania umanitară „Salvezi o viață cu fiecare produs”

Vineri, 18 octombrie, între orele 8:00 și 20:00, Athos Food & Beauty te așteaptă într-o călătorie cu iz de vacanta in Grecia, unde orice produs achiziționat va ajuta educația a 100 de copii cu boli grave de la Asociația Păsări.

Athos Food & Beauty este varianta prin care noi ne dorim ca produse din Sfântul Munte Athos și mănăstirile din împrejurimi sa ajungă în casele celor ce și le doresc. Suntem o echipă tânără, formată în jurul și cu binecuvântarea mănăstirii Vatoped, iar ceea ce ne dorim prin această activitate este să oferim seriozitate, corectitudine și credință. Produsele pe care vi le aducem în atenție provin din zonele retrase, sălbatice, ale Sfântului Munte, iar rugăciunile călugărilor și rețetele tradiționale le conferă un standard de calitate ridicat. Acestea pot fi utilizate atât în gastronomie cât și ca remediu naturist. Multe dintre aceste produse pe care vi le oferim sunt clasificate în categoria BIO, fiind premiate în unele dintre cele mai mari orașe de pe două continente.

Luna aceasta celebram un an de la infiintarea Asociatie Pasari, un an in care datorita fiecarui om bun, a companiilor si a partenerilor media, 100 de copii bolnavi, nu au fost uitati, ci li s-a aratat ca fiecare conteza si poate face o diferneta in societate, reusind sa evoueze din punct de vedere educational, fiind mai aproape de visul lor.

Pana in prezent Asociația Păsări a virat 100.000 euro la 100 de copii diagnosticați cu o boală gravă din România. Bursele educationale oferite lunar sunt destinate orelor suplimentare, ședințelor de terapie și materialelor didactice, fără de care acești copii nu ar putea să reuseasca sa recupereze materia pierduta in timpul spitalizarilor si sa își atingă potențialul nemarginit care salasluieste in fiecare.

Comanda online: https://produseathos.ro/, Telefon: la 0771 771 327

Vineri, 18 octombrie 2024, 08:00 – 20:00, Athos Food & Beauty, str. Iuliu Maniu, nr. 35, Cluj-Napoca

Parteneri media:

Cluj Capitală, Cluj24, ClujStreetArt, Clujul Copiilor, Cristian Manafu, Discover Cluj, E fain la Cluj, Impuls Radio, Itsy Bitsy, Media9, Napoca Live, Radio România Actualități, Radio Renașterea, România Journal, România Pozitivă, România Responsabilă, TVR Cluj, Zelist Monitor, Zile și Nopți Cluj-Napoca.