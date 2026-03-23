Campanie caritabilă: „Împreună reușim – Încalță un copil de Paști”

Asociația de tineri Govora, în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Român Cluj I și Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, desfășoară în această perioadă campania caritabilă „Împreună reușim – Încalță un copil de Paști!”.

Inițiativa, derulată în perioada 18 martie – 2 aprilie 2026, își propune să ofere sprijin copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, prin achiziționarea de încălțăminte nouă pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Organizatorii își doresc ca, prin această acțiune, 107 copii să poată primi o pereche de încălțăminte, gest care pentru mulți dintre ei înseamnă nu doar un obiect necesar, ci și demnitate, bucurie și speranță.

Inițiatorii campaniei subliniază că, uneori, lucrurile simple pot aduce o mare bucurie în viața unui copil, iar solidaritatea comunității poate face ca nimeni să nu se simtă uitat sau singur.

Cei care doresc să se implice pot sprijini campania prin donații în contul Asociației de tineri Govora, cu mențiunea „Împreună reușim”.

Cont bancar:

RO76BTRLRONCRT0527047401

CUI: 42048551

Pentru informații suplimentare, persoană de contact este Camelia Racz, telefon 0746 781 236.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun ca bucuria sărbătorii Paștilor să ajungă și în viața copiilor care au cea mai mare nevoie de sprijinul și solidaritatea celor din jur.