Campanie de Crăciun pentru copiii și familiile sprijinite de Asociația Filantropică „Sfântul Onufrie”

Asociația Filantropică „Sfântul Onufrie” din Florești lansează, și în acest an, campania de Crăciun dedicată copiilor din Așezământul „Sfântul Onufrie” și familiilor aflate în dificultate. Sub genericul „Toți copiii au nevoie de iubire”, inițiativa își propune să aducă bucurie înaintea Sărbătorii Nașterii Domnului și să ofere sprijin concret celor aflați în nevoie.

Obiectivul campaniei este ca toți cei 465 de beneficiari – copiii din așezământ și copiii din familiile cu situații speciale – să primească o geacă și o pereche de încălțăminte de iarnă, noi. Lista completă a copiilor, împreună cu codurile aferente fiecăruia, poate fi consultată pe pagina de Facebook a Asociației Filantropice „Sfântul Onufrie”.

Cum te poți implica

Persoanele care doresc să sprijine campania pot alege un copil din lista publicată, comunicând codul și numele acestuia. Pachetul poate fi pregătit personal, cu articole noi de îmbrăcăminte și încălțăminte, sau, dacă acest lucru nu este posibil, achiziția poate fi lăsată în grija echipei Asociației.

Sprijinul poate fi oferit și prin donații directe, în conturile deschise la Banca Transilvania:

RON: RO27 BTRL RONC RT02 0955 7001

RON: RO97 BTRL RONC RT02 0955 7002

EUR: RO74 BTRL EURC RT02 0955 7001

USD: RO78 BTRL USDC RT02 0955 7001

Pachetele pot fi trimise și prin poștă la sediul Asociației: Str. Mănăstirii nr. 1A, comuna Florești, jud. Cluj.

Campania continuă tradiția filantropică a Asociației „Sfântul Onufrie”, aducând lumină, căldură și speranță acolo unde este cea mai mare nevoie, în apropierea marelui praznic al Nașterii Domnului.