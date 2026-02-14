Capul Sfântului Gheorghe va fi adus în România din Sfântul Munte

Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman își va serba în mod deosebit hramul și în acest an, când cinstitul cap al Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință, va fi adus de la mănăstirea athonită Xenofont.

Cinstitul odor se va afla la mănăstirea românească în perioada 22-28 aprilie 2026, fiind adus de o delegație athonită condusă de Arhim. Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont.

De asemenea, în data de 26 aprilie, la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului este invitat să slujească Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania (Biserica Greciei).

„An de an, Mănăstirea Pantocrator, în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, o cinstește în mod deosebit pe prima martoră a Învierii, pe Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena”, a explicat, pentru Basilica.ro, Arhim. Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Un pelerinaj devenit tradiție

Părintele vicar eparhial a amintit că pelerinajul din Duminica Mironosițelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit deja o tradiție de 11 ani, atrăgând mii de pelerini din întreaga țară, veniți să se închine atât la moaștele din patrimoniul sfântului așezământ, cât și la moaște aduse din toată lumea creștină.

„În Episcopia Alexandriei și Teleormanului este cunoscut faptul că Mănăstirea Pantocrator a devenit un loc de pelerinaj și credincioșii așteaptă cu nerăbdare această Duminică a Sfintelor Femei Mironosițe”, a subliniat Arhim. Serafim Baciu.

Sfânt ocrotitor al Armatei

Mănăstirea Pantocrator a ales să aducă moaștele acestui sfânt în pelerinaj, deoarece sărbătoarea lui cade în preajma Duminicii Mironosițelor, când sfântul așezământ o cinstește pe Sf. Maria Magdalena.

„Sfântul Gheorghe este cunoscut ca apărător și ocrotitor al armatei române, dar să știți că Sfântul Gheorghe nu este doar un simbol militar, ci este un model de economie a mântuirii prin jertfă proprie. Este un sfânt cunoscut în întreaga lume creștină și cinstit în mod deosebit, de aceea și la noi în țară”, a explicat Arhim. Serafim Baciu.

Simpozion dedicat femeii creștine

„În contextul în care anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), am hotărât la nivel eparhial, întrucât Mănăstirea Pantocrator este locul unde se păstrează și un fragment din sfintele moaște ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, să organizăm mai multe manifestări cultural-religioase, între care și Simpozionul de teologie cu tema Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femei creștine”, a anunțat părintele vicar eparhial.

Săptămâna aceasta, reprezentanți ai mănăstirii și ai Episcopiei Alexandriei și Teleormanului vor merge la Mănăstirea Xenofont pentru a definitiva detaliile pelerinajului cu moaștele sfântului.

Mănăstirea athonită Xenofont este pusă sub ocrotirea Sf. M. Mc. Gheorghe. Este pentru prima dată când capul sfântului ajunge în România.

Anul trecut, Mănăstirea Pantocrator a adus în România moaștele întregi ale Sfintei Împărătese Elena, care părăsesc foarte rar bazilica venețiană în care sunt păstrate.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro (mozaic de la Reședința Patriarhală)