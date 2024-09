Cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, lansată în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania

Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a lansat o nouă carte în cadrul celei de-a 10-a ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT), care are loc în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în perioada 25-29 septembrie 2024. Noua apariție editorială, intitulată „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, este un catehism modern care își propune să ofere răspunsuri la marile întrebări spirituale ale omului contemporan, în special ale tinerilor, într-o formă accesibilă și clară. Cartea este un îndrumar esențial pentru credință, fundamentat biblic și patristic, cu referințe la mari teologi ortodocși contemporani.

Apărută recent la Editura Renașterea, lucrarea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox” a fost lansată joi, 26 septembrie, începând cu ora 12:00, în spațiul de evenimente al FICT, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, a Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și a mai multor clerici, teologi, oameni de cultură și tineri clujeni.

Au luat cuvântul și au prezentat noua apariție editorială: Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, sufletul și inițiatorul apariției acestui catehism, prof. univ. dr. Adrian Papahagi – cadru universitar la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca și pr. conf. univ. dr. Grigore-Dinu Moș – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a UBB din Cluj-Napoca.

Evenimentul a fost moderat și prezentat de directorul Editurii Renașterea, preotul dr. Cătălin Pălimaru.

„Am lansat la acest festival un catehism nou, pe care îl propune Bisericii Arhiepiscopia Clujului, o carte de învățătură ortodoxă atât de necesară pentru popor, realizată într-o expunere nouă, proaspătă. De la mijlocul secolului trecut nu am mai avut în România un catehism, cele existente fiind tributare unei abordări învechite. Noua apariție are multe părți elaborate într-o notă creatoare, adaptate, sperăm noi, omului de azi și problemelor pe care le ridică teologiei lumea de azi. Cartea este ancorată biblic și patristic și face trimitere, mai ales prin citările de pe marginea textului, la operele unor mari teologi ortodocși contemporani”, a spus pr. director Cătălin Pălimaru. Acesta a adăugat că lucrarea se adresează în special tinerilor, dar poate fi utilă și pentru adulții preocupați de învățătura de credință: „Spre deosebire de catehismele clasice, cel de față are un veșmânt grafic bogat care însoțește textul și îl pune mai bine în valoare.”