Cartea „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – Un canonist al renașterii ortodoxiei clujene”, lansată în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2025

Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a lansat o nouă carte în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT), desfășurat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în perioada 24–28 septembrie 2025, sub genericul „Construim viitorul prin cultură”. Este vorba despre volumul „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – un canonist al renașterii ortodoxiei clujene”, semnat de pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa.

Lucrarea readuce în atenția publicului viața și activitatea bisericească și didactică din perioada interbelică a preotului profesor Vasile Sava (1885–1948), de la Academia Teologică din Cluj. Împreună cu Episcopul Nicolae Ivan, el a contribuit decisiv la consolidarea reînființatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului, implicându-se activ și în edificarea actualei Catedrale Mitropolitane, atât în calitate de consilier eparhial, cât și de vicar administrativ.

Apărut recent la Editura Renașterea, în colecția „Ortodoxia românească a secolului XX”, volumul „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – un canonist al renașterii ortodoxiei clujene” a fost lansat vineri, 26 septembrie, începând cu ora 10:00, în spațiul de evenimente al FICT, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și a mai multor clerici, teologi și oameni de cultură.

Au luat cuvântul și au prezentat noua apariție editorială: Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, dr. Paul Ersilian Roșca, istoric și director al Muzeului Mitropoliei Clujului, precum și autorul cărții, pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Catedra de Drept Canonic Ortodox.

Evenimentul a fost moderat și prezentat de directorul Editurii Renașterea, preotul dr. Cătălin Pălimaru.

„Între anii 1924 și 1948, disciplina Dreptului canonic a fost predată la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj de către Părintele Dr. Vasile Sava, o figură remarcabilă a teologiei ortodoxe și a dreptului canonic în România interbelică. Cartea se constituie într-o contribuție de o valoare deosebită pentru domeniul teologiei ortodoxe și al studiilor istorice și canonice românești (…). Lucrarea reușește să îl prezinte pe Vasile Sava nu doar ca teoretician și practician al dreptului bisericesc, ci și ca pe un model de dedicare și devotament față de Biserica Ortodoxă, al cărei destin a fost marcat profund de activitatea sa”, se arată în prefața volumului, scrisă de pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, care subliniază importanța redescoperirii acestui mare canonist, restituindu-i locul pe care îl merită în istoria teologiei clujene.

FICT – Ediția a XI-a

Festivalul Internaţional de Carte Transilvania (FICT), realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, alături de Visit Cluj-Napoca – The Heart of Transylvania, a debutat miercuri, 24 septembrie 2025, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, și se va încheia duminică, 28 septembrie. Festivalul susține cultura scrisă română și universală. Mottoul ediției din acest an este „Construim viitorul prin cultură”.

„O carte poate schimba un om, un om poate schimba o comunitate, iar o comunitate schimbată poate construi o lume mai bună. Viitorul nu vine peste noi, viitorul se construiește pas cu pas — și fiecare carte, fiecare dialog, fiecare zâmbet contează”, au spus organizatorii.

În cadrul ediției din acest an, participă cele mai importante edituri din România, printre care și Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului. De asemenea, au loc lansări de carte, dialoguri culturale, întâlniri cu autori români și străini, conferințe și momente artistice. Totodată, manifestarea își propune să atragă atenția tinerilor asupra necesității lecturii, să promoveze responsabilitatea socială și culturală, diversitatea și implicarea civică.

„Vom avea 5 zile de festival cu 170 de scriitori, profesori, editori, artiști și sportivi din țară și din străinătate. Programul cuprinde 63 de evenimente, dintre care 12 conferințe și dezbateri reunite sub titlul «Întâlnirile FICT», unde se vor discuta teme actuale precum proza contemporană, relația dintre literatură și jurnalism, politică, sport, psihologie sau comunicare digitală. De asemenea, peste 40 de edituri vor fi prezente cu cele mai noi titluri și povești”, conform organizatorilor.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului